YouTube-stjerne fik angstanfald på åbent hav

I videoerne på YouTube er alt nøje tilrettelagt: Hår, makeup og tøj sidder, som det skal.

For den 22-årige YouTube-stjerne Julia Sofia Aastrup er vant til at have kontrol over stort set alt, hvad hun foretager sig.

Derfor var det også en stor udfordring at slippe tøjlerne, da hun skulle medvirke i tv-programmet 'Over Atlanten', hvor seks kendte danskere krydser Atlanterhavet i et sejlskib på 21 dage.

- Jeg havde en naiv tanke om, at nu skal jeg sejle en lille tur, møde de her mennesker og lave det her tv-program. Men den mentale udfordring og det psykiske aspekt har jeg slet ikke haft i tankerne.

- Når jeg ser tilbage nu, kan jeg ikke forstå, hvorfor jeg ikke tænkte det, for det har klart fyldt allermest, forklarer Julia Sofia Aastrup.

Hun har tidligere talt meget åbent om pres og angst, og et af de øjeblikke, som hun husker bedst fra turen over Atlanten, er den første gang, hun fik et angstanfald.

- Der ville jeg normalt lukke døren og være mig selv et øjeblik. Men her var det for rullende kameraer og med tilskuere. Det var virkelig mærkeligt, men jeg prøvede at acceptere det, for jeg kunne jo ikke komme ud af det.

- Når jeg kigger tilbage, så peakede det jo bare lige dér. Det bliver ikke værre end at sidde på en båd midt på Atlanterhavet og få et angstanfald. Jeg kunne ikke engang ringe til min mor, så jeg kom igennem, fordi jeg skulle, forklarer hun.

Selv om hun gennemførte turen og sammen med resten af holdet kunne vende hjem i god behold, var det med en temmelig nedslået følelse i bagagen.

- Da vi tog afsted, havde jeg en idé om, at jeg bare skulle være pissesej, kunne tage fra og vise, at jeg ikke bare var en ung YouTube-stjerne.

- Jeg gjorde også mit ypperste, men jeg kunne ikke helt indfri de tanker og ønsker om at være sej, siger hun og forklarer, at det fyldte meget for hende i den første periode efter hjemkomsten.

Men efter at have vendt og drejet oplevelserne med sin familie og en psykolog, gik det op for Julia Sofia Aastrup, hvor vild en rejse det egentlig havde været.

- Jeg havde måske lige glemt, hvor sindssygt udfordrende det var, og hvor stor en sejr det egentlig er.

- Efter en måned havde jeg aldrig følt mig så sikker, stærk og rolig. Det er så vanvittigt, og det lyder så klamt, men der var bare et 'før båden' og et 'efter båden'.

- Jeg kan skubbe mig selv meget længere nu. Hvor jeg før ville være stoppet og have sagt fra, kan jeg nu gå måske fire gange længere, forklarer hun med et smil.

Selv om det ifølge Julia Sofia Aastrup var hårdt 90 procent af tiden, ville hun uden tøven gøre det igen.

Faktisk har hendes onkel netop købt en båd og spurgt, om hun vil med til november.

- Det tror jeg, at jeg gør. Nu har første tur handlet om det psykiske, så nu gad jeg godt prøve at bruge noget af al det sejlkendskab, som jeg har tilegnet mig.

- Jeg har da også spurgt nogle af de andre her, om de vil med, så det må vi se, om de vil, siger hun med et grin.

'Over Atlanten' kan ses søndag aften klokken 21.00 på Kanal 5 og Dplay.

Udover Julia Sofia medvirker også Anders Lund Madsen, Kristian von Hornsleth, Wafande, Katerina Pitzner og Jesper Vollmer.