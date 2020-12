8000 kr. for 12 minutters arbejde

Lisbeth Beyer Mogensen er stadig rystet over den faktura, hun modtog fra den københavnske vvs-boss Martin Al-Haj.

I sit firma Total Group ApS driver han en række hjemmesider, eksempelvis Akutvvsservice.dk og Akutkloakservice.dk, som popper op på Google, når forbrugere i panik søger assistance til lækkede vandrør eller tilstoppede kloakker.

Lørdan 7. november kl. 17.45 opdagede Lisbeth, at der løb vand fra et vaskeskab.

Desperat opkald

Der lå en sø på køkkengulvet, så hun ringede desperat til Martin Al-Haj hos Akutvvsservice. dk, der telefonisk hurtigt guidede hende til at dreje et greb på en kuglehane under vasken.

Nu var skaden stoppet, men alligevel blev der sendt en mand fra Al-Hajs firma, der har adresse i Kødbyen på Vesterbro blot 850 meter svarende tre-fem minutters bykørsel fra Lisbeth Beyer Mogensens lejlighed.

Kl. 18.06 - altså 21 minutter efter ' alarmopkaldet' - stod en venlig medarbejder ved døren.

Han strammede eller skiftede hurtigt en lille messingomløber - noget, man lige så godt kunne have fikset ugen efter til hverdags-timetakster.

Der var en utæthed ved messingomløberen for enden af de hvide plastikrør. Foto Linda Johansen

Lørdag kl. 18.18 - altså 12 minutter senere - var han ude ad døren, og om mandagen sendte Martin Al-Haj en faktura.

Han opkrævede 5625 kroner i et såkaldt akut vagtudkaldsgebyr samt 2343,75 for halvanden times arbejde.

Altså knap 8000 kr.

- Jeg vidste godt, det ikke var gratis at hidkalde en vvs'er på en lørdag. Jeg forventede 2000-4000 kroner, så havde jeg kendt den totalt horrible overpris, havde jeg selvfølgelig aldrig ringet til Akut VVS Service, siger Lisbeth Beyer Mogensen.

- I situationen var jeg i panik, og det udnyttede så Martin Al-Haj dygtigt. Jeg kan læse på nettet, at mange andre er gået i hans fælde.

Hun brokkede sig til Al-Haj, som slog 781,50 kroner af prisen, men 7187,50 kroner synes fortsat at være en urimelig overpris, og selv om hun har gjort skriftlig indsigelse, bliver Martin Al-Haj ved med at sende hende rykkere med nye gebyrer.

Jørgen nægtede: 7400 kr. for 20 minutter

- Den var ikke gået i Jylland, siger Jørgen Badsberg.

En sjælden gang i mellem skal pensionisten Jørgen Badsberg have spulet en kloak foran sit hus på Frederiksberg.

En simpel opgave, der plejer at koste cirka 1.500 kr, men så nådigt mente Martin Al-Haj ikke, han skulle slippe.

- Mandag den 19. oktober kl. 15.30 forsøgte jeg at ringe til Akut VVS, men de tog ikke telefonen, så jeg sendte en sms. De svarede, at de ville komme forbi, fortæller Badsberg, der kommer fra Nordjylland.

'Rystende dyrt'

- Alt godt. En mand kom så kl. 16.20 og var færdig efter 15-20 minutter. Få dage efter kom der en faktura 7406 kr. Rystende dyrt. Den var ikke gået i Jylland, mener Badsberg, som ikke blev oplyst om det selv for København meget høje prisniveau.

- Jeg gjorde skriftlig indsigelse mod den vanvittige pris. Jeg oplyste ham (Martin Al-Haj, red.) om, at vi ikke havde aftalt en pris, for han havde jo ikke taget sin telefon eller skrevet noget. Jeg oplyste ham om, at jeg ville betale 1.500. Det gjorde jeg. Dermed anså jeg sagen som lukket.

- Han forsøgte med en rykker, som jeg ignorerede, og siden har jeg ikke hørt fra ham, siger Badsberg.

I gabestok på nettet

På nettets anmeldelsessites raser forbrugere over store fakturaer fra Al-Haj.

'Over 6000 kroner for ti minutters arbejde, det er fanme ikke i orden!!, skriver eksempelvis forbrugeren Bettina på Trustpilot.

'Knap Kr 16.000,- Inkl. moms for to vagtudkald samme aften. Det sgu lige vildt nok, synes jeg' skriver Carsten samme sted.



Konfrontation: - Priserne står på hjemmesiden

- Martin Al-Haj, hvorfor skulle Lisbeth Beyer Mogensen betale 8000 for så enkel en opgave?

- Jeg kan godt huske den sag. Jeg guidede kunden i at lukke for ballofixen (vandhane, red.) under køkkenhåndvasken.

- Men hvorfor rykke akut ud, når du over Facetime (videokonference, red.) hjalp kunden med at lukke for vandet?

- Fordi vi ville tjekke, om der var sket en vandskade.

- Men hvordan kan det koste hele 8000 kroner?

- Priserne står inde på vores hjemmeside, at det koster 4500 kroner plus moms for et vagtudkald plus 1250 i timen. Vi brugte halvanden time.

- Mjooo - I var hos kunden i 12 minutter? - Vi regner ikke i minutter, men i halve timer.

- Vi brugte halvanden time på opgaven, fra medarbejderes tog afsted, og til han var hjemme igen. Priserne stod på hjemmesiden.

- Jovist, man kunne måske finde informationerne på jeres hjemmeside, men oplyser du også i telefonen til desperate kunder med vandskader, at regningen for den mindst tænkelige opgave løber op i 6000-8000 kroner?

- Ja.

- Men hvordan kan det så være, at Lisbeth og mange andre kunder er chokerede over dine fakturaer og forsikrer om, at de ikke er blevet advaret?

- Du skal ikke tage udgangspunkt i, hvad du læser på Trustpilot. Priserne står på hjemmesiden.

Martin Al-Haj afbryder samtalen og skriver i en mail: ' Hvis der er kunder, der mener, at jeg har faktureret dem mere, end hvad der fremgår af hjemmesiden, vil jeg opfordre dem til at rette henvendelse og redegøre for deres synspunkter, og så vil vi tage stilling til det og finde en løsning,' skriver han og hævder, at han ikke har modtaget skriftlige indsigelser fra Lisbeth.

'Jeg har ikke yderligere kommentarer,' skriver Martin Al-Haj.

Ekstra Bladet har set dokumentation for, at indsigelserne er sendt. Ekstra Bladet har ikke kunnet dokumentere, om priserne stod på Akutvvs-hjemmesiden, da den er lukket, fordi virksomheden for tiden ikke er autoriseret.