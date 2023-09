1-0 til Porno: Omdiskuteret lovforslag er ulovligt

Texas og flere højtprofilerede kræfter fra pornoindustrien er netop stødt sammen i et retsligt opgør, der får stor betydning for dem under 18 i delstaten

Så kan de unge i Texas godt pakke bedstefars gamle støvede pornoblade væk igen.

Torsdag har en dommer i den amerikanske delstat nemlig slået fast, at det er forfatningsstridigt at indføre loven om aldersverificering på hjemmesider med pornografisk indhold - som tilfældet ellers har været i flere delstater.

Det skriver Variety.

’Domstolen er enig i, at staten har en rolle i at beskytte børn fra seksuelt eksplicit indhold online. Men de love, som vedtages, må være i strid med vores forfatning. Det betyder dog ikke, at målet ikke sagtens kan nås på andre måder,’ fremgår det af domsafsigelsen.

'Den eneste løsning'

Sagen er kommet til retten, efter en gruppe ved navn Ytringsfriheds-koalitionen, som blandt andet indbefatter Pornhubs moderselskab, flere voksenunderholdningsgrupper og en pornostjerne med navnet Jane Doe, har udtrykt deres utilfredshed med, at alle brugere i Texas skulle verificere, at de var over 18 år.

Hos Pornhub frygter man blandt andet, at andre mindre hjemmesider ikke følger lovgivningen, og folk derfor vender snuden deres vej i stedet.

Ytringsfriheds-koalitionen er også modstandere af, at pornohjemmesider fremover skal deklarere deres indhold som sundhedsskadeligt – som vi for eksempel kender det fra cigaretpakker herhjemme.

Aylo, som ejer Pornhub, udtrykker i en udtalelse deres begejstring over domsafsigelsen, da den 'bekræfter at aldersverifikation er forfatningsstridigt'.

'Vi har offentligt støttet obligatorisk aldersbekræftelse af seere i årevis, men det skal ikke være på bekostning af brugeren privatliv og sikkerhed,' skriver Aylo og fortsætter:

'Den eneste løsning, der gør internettet sikrere og forhindre børn i at få adgang til ikke alderssvarende-indhold, er, ved at indføre aldersverificering på enhedsniveau.'

Ikke kun i Texas

Debatten om tilgængeligheden af porno i USA har i den grad raset i år, og mindst fem andre delstater har indført tilsvarende regler om aldersverificering.

Det drejer sig om Arkansas, Louisiana, Mississippi, Utah and Virginia.

Som modsvar har Pornhub lukket for det varme vand i de fleste af delstaterne, så brugerne i disse områder slet ikke kan komme ind på siden.

Også herhjemme har erhvervsminister Morten Bødskov (S) meldt ud, at der skal gøres mere for at sikre alderssvarende indhold til børn og unge.

'Børn og unge vil derfor skulle verificere og bekræfte deres alder rent digitalt, hvis de skal have adgang til indhold som krig eller porno,' har han tidligere udtalt ifølge DR.

