10 forskere slår alarm

Ingen skærmtid overhovedet til børn under to år og maksimalt én time om dagen for børn mellem to og fem år.

Jo mindre, jo bedre for barnet, lyder de nye norske anbefalinger, som er baseret på verdenssundhedsorganisationen WHO's guidelines fra 2019 og 2020.

Hverken i Danmark eller Sverige finder man lignende anbefalinger. I Sverige har man i stedet fokus på at begrænse stillesidning og øge fokus på fysisk aktivitet.

Akut behov

Men det er utilstrækkeligt, mener ti svenske forskere, som slår alarm i et debatindlæg i det landsdækkende svenske dagblad Dagens Nyheter.

'Vi vil gerne gøre Folkesundhedsstyrelsen (Sveriges sundhedsstyrelse, red.) Skolestyrelsen, forældre og andre relevante aktører opmærksomme på, at der er et akut behov for anbefalinger, der begrænser brugen af ​digitale medier til de yngste', lyder det i debatindlægget.

'Dette er et første vigtigt skridt i retning af at skabe en adfærdsændring vedrørende brugen af ​​digitale medier og derved mindske risikoen for en ugunstig udvikling af børns sundhed. Det er på høje tid at handle nu.'

Anbefalinger har effekt

Forskerne henviser til flere studier i debatindlægget, som blandt andet kæder skærmforbrug sammen med nærsynethed og fedme.

Nogle af studierne viser, at skærmforbruget risikerer at have en negativ effekt på børnenes sproglige udvikling og indlæringsevne, mens andre kobler skærmforbrug i en tidlig alder sammen med manglende motoriske og kognitive færdigheder.

Anbefalinger vil kunne gøre en forskel for børnenes udvikling, skriver forskerne i debatindlægget og henviser til at studie, som sammenligner familier i USA, hvor man har anbefalinger for skærmforbrug, med familier i Storbritannien, hvor man ikke har anbefalinger. Studiet konkluderer, at det tyder på, at anbefalinger har en effekt.

Sundhedsstyrelsen: Ikke muligt i Danmark

I Danmark har man ligesom i Sverige ikke anbefalinger med timetal.

De nuværende danske anbefalinger er udarbejdet i 2020, og Sundhedsstyrelsen har på nuværende tidspunkt ingen planer om at ændre dem.

'Spørgsmålet om skærmtid fylder rigtig meget i mange familier, og derfor ville det selvfølgelig være rart, hvis vi kunne sige ud fra forskningen, at børn må være på skærme i så og så mange minutter, men der er et meget svagt evidensgrundlag for det, som WHO også selv påpeger', lyder det fra enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Det har ikke været muligt at fastsætte specifikke tidsmæssige anbefalinger for skærmbrug på baggrund af det nuværende vidensgrundlag. Vi vurderer løbende den forskning, der er på området, og kommer der ny viden, der hviler på et solidt evidensgrundlag, vil vi inddrage den i vores videre arbejde.'