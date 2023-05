19-årige Benjamin er den bedste: Tjente over en million på to uger

Brandvarme danske Benjamin Dereli har sammen med sit hold G2 Esports haft et forrygende 2023 med store pengepræmier. Nu er kursen sat mod endnu en finale på hjemmebane i weekenden

Forum har lagt ramme til alt fra loppemarkeder til kæmpe-koncerter.

I weekenden slår tusindvis af skydegale fans vejen forbi for at se esports-turneringen Rainbow Six Siege Copenhagen Major.

Her dystes der i, som titlen nok antyder, skydespillet Rainbow Six Siege, hvor en ung dansk stjernespiller lige nu er i gang med at tage hele e-sportsverdenen med storm.

Den unge fyr fra Odense hedder Benjamin Dereli og er i spilverdenen kendt som ’Benjamaster’.

Som en vigtig del af holdet G2 Esports vandt han tidligere på året verdensmesterskaberne, hvor han tilmed blev kåret som turneringens bedste spiller.

- Det hele er gået meget stærkt. Jeg har nu brugt halvandet år på at vinde den største turnering overhovedet, som andre i branchen har kæmpet for at vinde i syv år, forklarer Benjamaster.

Har gemt pengene

Under turneringen var der mange penge på spil. Rigtig mange.

Annonce:

Helt præcist tre millioner dollars, hvoraf vinderholdet altså løb med en tredjedel til deling.

Efter finalesejren er der derfor tikket lidt over en million kroner ind på Benjamin Derelis konto.

Men pengene er ikke blevet brugt på tant eller fjas, forsikrer han.

- Alle pengene er sat ind på en konto, og så er det planen, at de skal investeres i aktier på et tidspunkt, siger han og uddyber:

- Jeg er nok ikke typen, der bare vil klatte dem væk eller tage én sindssyg bytur, hvor den får fuld gas.

Det er heller ikke steget den 19-årige til hovedet, at han i manges øjne lige nu er den bedste Rianbow Six Siege-spiller i verden.

- Man er nødt til ikke at tænke på det, når man er den bedste. Jeg ser det ikke som et pres, men det er da klart, at de andre hold nok forbereder sig lidt ekstra på mig lige nu, forklarer han.

Vil vinde det hele

Det har dog langt fra altid stået i stjernerne, at Benjamin Dereli skulle blive professionel e-sportspiller.

Annonce:

Faktisk havde han ikke rigtig spillet skydespil, før en af hans venner fik ham overtalt til at prøve spillet som 12-årig.

- Jeg blev fuldstændig bidt af det, og to år senere vidste jeg, at jeg havde potentialet til at blive professionel, fortæller han.

Benjamin Dereli blev tilbudt sin første professionelle kontrakt, præcis to uger før han lovmæssigt måtte underskrive den som 18-årig.

Derfor droppede han ud af HF for at forfølge drømmen.

- Det har jo været det hele værd, og så er det kun endnu federe lige nu, hvor jeg er på det rigtige hold på det rigtige tidspunkt.

Benjamin ’Benjamaster’ Dereli skal i kamp for første gang fredag klokken 18.30 i en kvartfinale, men forventer selv, at han og G2 Esports er at finde i finalen søndag.

- Målsætningen er at vinde det hele. Og det er meget realistisk, siger han.