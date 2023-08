5G-bredbånd har aldrig været billigere og bedre

Mobilt bredbånd via 5G er et godt alternativ til kablet bredbånd takket være bedre 5G-dækning, højere hastigheder og lavere priser

Mange danskere har kablet bredbånd via fiber, kabel-tv (coax) eller telefonstikket (DSL). De senere år er kablet bredbånd blevet dyrere, men ikke just bedre.

5G er samtidig blevet mere udbredt end nogensinde rundt om i Danmark, alt imens mobilt 5G-bredbånd er blevet billigere. Det gør 5G-internet til et oplagt alternativ til traditionelle bredbåndsteknologier.

Hurtigere og færre huller i dækningen

To ting har gjort, at mobilt 5G-bredbånd i dag er en alletiders bredbåndsløsning: Høj hastighed og god dækning.

Inden 5G blev udbredt, var hastigheden via mobilt bredbånd ikke på niveau med den, som man kunne opnå særligt med bredbånd via fiber og kabel-tv.

Med 5G har hastighederne fået et ordentligt nøk opad. Teleselskaberne er forsigtige med at love for høje hastigheder, men hvis man befinder sig tæt på en 5G-antenne, kan man snildt opnå hastigheder på mere end 1.000 megabit i sekundet. En så høj hastighed svarer til, at det tager under et minut at downloade en film i høj kvalitet på 5 GB.

Teleselskabernes 5G-dækning er samtidig blevet så god, at de fleste danskere vil opleve 5G-dækning det meste af tiden, når de bevæger sig rundt i det ganske land.

Ifølge en måling, som Teknologisk Institut foretog i februar og marts, dækker de fire danske mobilnet i gennemsnit 76 procent af danskerne med 5G. Bedst er TDC NET med 99 procent, men 3 er ikke langt efter med 91,6 procent. Telia og Telenors fælles 5G-mobilnet dækker 57 procent af danskerne.

5G-internet bliver billigere og billigere

Også prisen gør det værd at overveje 5G-baseret internet i hjemmet. Mens priserne på kablet bredbånd er steget gevaldigt de seneste år, er prisen på 5G-internet faldet.

I 2020 kostede det eneste 5G-bredbåndsprodukt på markedet 349 kroner per måned. I dag koster det fra 299 kroner per måned. Samtidig er 5G-bredbånd blevet et produkt, der kan findes hos mange teleselskaber, herunder YouSee, Telia, Telenor, 3, Call me og Telmore.

Til sammenligning koster en 1.000 Mbit/s fiberforbindelse 299-349 kroner per måned hos de fleste internetudbydere. En 1.000 Mbit/s internetforbindelse via kabel-tv koster omkring 300 kroner.

Tjek mobildækningen, inden du køber 5G-bredbånd

5G-bredbånd er med andre ord blevet et meget konkurrencedygtigt produkt, som de fleste danskere kan få glæde af.

Ligesom med mobilabonnementer bør man vælge 5G-internet hos et teleselskab med god dækning nær ens bopæl. Du kan se teleselskabernes dækning hos dig på Telepristjeks dækningskort, hvor knap 10.000 danskere har delt deres erfaringer med de danske teleselskaber.

