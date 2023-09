5G-drama: Kan kineserne også det?

En ny telefon fra kinesiske Huawei skaber lige nu røre i den internationale techandedam.

Der er nemlig opstået spekulationer, om hvorvidt den splinternye Huawei Mate 60 Pro har så gode 5G-kapabiliteter, at det kan vise sig at være et seriøst fremskridt i den globale mikrochipkrig.

Tests på internettet viser i hvert fald, at telefonens hastighed kan konkurrere side om side med de nyeste telefoner, der har 5G-chips.

Det skriver The Washington Post.

Lanceret samme dag som amerikansk besøg

Den nye Huawei-model blev lanceret i Kina samme dag, som USA's handelsminister, Gina Raimondo, besøgte landet.

Amerikanerne gav i 2019 kinesiske Huawei en plads på den såkaldte Entity List, der forbyder organisationer og selskaber, der opererer i USA, at handle med virksomheder på listen.

Placeringen på listen begrænsede Huaweis adgang til avancerede mikrochips, som er kritisk i udviklingen af deres teknologier.

Amerikanske sanktioner

Men med udgivelsen af den nye Huawei-telefon tyder det på, at de amerikanske sanktioner muligvis ikke har været helt så effektive i at forhindre kineserne i at gøre markante fremskridt i deres mikrochipteknologier.

Før de amerikanske sanktioner var Huawei millimeter fra at overhale Samsung og Apple i kapløbet om at være verdens største smartphoneproducent.

Huawei tog et alvorligt fald som resultat af de amerikanske sanktioner, hvilket blandt andet resulterede i, at de måtte oplagre de resterende mikrochips, de kunne få fingrene i.