Åbner op efter skilsmisse: - Hvordan kommer jeg videre?

I 27 år var hun gift med Bill Gates, der er medstifter af Microsoft og i mange år under forholdet var verdens rigeste mand.

Parret var derfor også genstand for enorm opmærksomhed, da de i maj 2021 offentliggjorde, at de skulle skilles.

For første gang åbner Melinda French Gates nu op om tiden op til skilsmissen. Det sker i et interview med den amerikanske tv-station CBS news, som først sendes i sin fulde længde torsdag eftermiddag dansk tid,

Her ses Melinda French Gates sammen med Bill Gates i Paris 2017. Foto: Pierre Villard/Sipa/Shutterstock

Lå på gulvet

Natten til torsdag offentliggjorde tv-stationen et klip fra interviewet, hvor hun blandt andet fortæller, at Bill Gates havde en affære i 2000.

- Jeg tror bestemt på tilgivelse, så jeg troede, at vi kunne arbejde os igennem noget af det, siger hun.

- Det var ikke et øjeblik eller en bestemt ting, der skete. Der kom bare et tidspunkt, hvor det gik op for mig, at det var et usundt forhold, og at jeg ikke kunne stole på det, som vi havde.

Parret blev officielt skilt i august 2021, og Melinda French Gates er efterfølgende kommet på listen over verdens rigeste kvinder. Hendes formue er i øjeblikket i omegnen af 11 milliarder dollars svarende til over 70 milliarder kroner. Til sammenligning har Danmarks rigeste, Anders Holch Povlsen, en formue på over 90 milliarder kroner. Foto: Photoshot/Niklas Halle'n

Hun fortæller, at hun troede, at deres forhold var for livet, og at hun følte vrede og sorg i kølvandet på skilsmissen.

- Der var mange tårer i mange dage, dage hvor jeg bogstaveligt talt lå på gulvet og tænkte … Hvordan kan det ske? Hvordan rejser jeg mig? Hvordan kommer jeg videre?, siger Melinda French Gates i tv-klippet.

Tidligere præsident Barack Obama taler her til et velgørenshed-event arrangeret af Melinda og Bill Gates' fond Gates Foundation. Arkivfoto: REUTERS/ELIZABETH SHAFIROFF

Bill Gates: En stor fejl

I kølvandet på parrets skilsmisse kom det frem, at hun allerede havde søgt om at blive skilt i 2019, efter hun fandt ud af, at Bill Gates havde bånd til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein.

Selv om Jeffrey Epstein var dømt for at være involveret i prostitution af en mindreårig, fortsatte Bill Gates med at bruge tid sammen med Epstein. Det har både New York TImes og Wall Street Journal beskrevet.

Bill Gates track sig fra Microsofts bestyrelse i 2020. Det skete, fordi Bill Gates havde haft et 'romatisk forhold med en ansat', sagde unavngivne kilder med kendskab til sagen til amerikanske The Wall Street Journal i 2020. Arkivfoto: Lynch/Mediapunch/Ritzau Scanpix

- Kan du forklare dit forhold til Epstein? Var du nogensinde bekymret over det?

- Selvfølgelig. Jeg havde flere middage med ham, hvor jeg håbede på, at det han sagde om at give milliarder i velgørenhed til global sundhed, ville blive til noget, men da det så ud som om, at det ikke var en virkelig ting, sluttede det forhold, forklarede Bill Gates i et interview i august 2021.

- Men det var en stor fejl at bruge tid med ham og give ham troværdighed ved at være der. Der var mange andre i samme situation, men jeg lavede en fejl, sagde Bill Gates.

Parret har siden 2000 haft en velgørenshedsfond, som har opnået opsigtsvækkende resultater. Fonden står blandt andet bag en vaccinekampagne mod mæslinger. Ifølge en rapport fra WHO har kampagnen siden 2000 reduceret antallet af mæslingedødsfald i Afrika med 80 procent, og programmet menes at have reddet 13,8 millioner mennesker fra døden. Melinda og Bill Gates blev sammen med Bono kåret til Time Magazines 'person of the year' i 2006 for deres arbejde med vaccinerne. Arkivfoto: AP Photo/Courtesy of TIME Magazine

Amerikanske medier har også beskrevet, at Bill Gates havde flere affærer med kvindelige medarbejdere, mens han fungerede som CEO for Microsoft.

Microsoft købte i januar 2022 virksomheden Activision Blizzard i en rekordstor handel. Læs hvorfor her.