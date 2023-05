Årets dårligste: Ringenes Herre-spil flopper fælt

Anmelderne har fældet dom over spillet The Lord of the Rings: Gollum, der er lige til at smide i Mordors flammer

Ringenes Herre-universet er proppet med fantastiske helte - fra den sværdsvingende Aragorn til den ringbærende Frodo.

Derfor kom det nok også som en overraskelse for de fleste, da spilselskabet Daedalic meldte ud, at de ville lave et spil med det hobbitagtige kræ Gollum i den altoverskyggende hovedrolle.

Nu er spillet The Lord of the Rings: Gollum så kommet på gaden, og det lader til at være mildest talt elendigt.

Faktisk er spillet blandt de dårligst anmeldte spil i 2023.

Som udgangspunkt ser spillet fint ud, men det er ifølge anmelderne proppet med fejl. Foto: Daedalic Entertainment

På hjemmesiden Opencritic, der samler anmeldelser fra de største spilmedier, ligger Gollum-fadæsen lige nu nummer 217 for 2023 – hvilket gør det til det dårligst anmeldte blandt de spil, der har fået karakterer.

Og med en gennemsnitskarakter på 42 ud af 100 går det dermed under betegnelsen ’weak’, mens kun fem procent af anmelderne anbefaler, at man køber det.

Annonce:

'Chokerende'

Det er da heller ikke rosende ord, der bliver kastet efter spillet.

The Guardian opfordrer eksempelvis til, at man ’smider det i skraldespanden’, mens spilmediet IGN kritiserer det for at være ’kedeligt, dårligt og med en ligegyldig historie’.

’Det er svært at forstå, hvad det er, de gerne vil opnå. Men det står dog klart, at det ikke er sjovt at spille. Derfor vil jeg heller ikke anbefale det til andre end de mest hardcore Ringenes Herre-fans, skriver IGN-journalisten Justin Koreis i sin anmeldelse, hvor han giver spillet karakteren 4 ud af 10.

Nedenfor har Twitch-clips fanget en af de mange fejl, som spillere har oplevet.

Hos Gamereactor får spillet også en hård medfart. Her kalder anmelder Ben Lyons det for ’til tider chokerende’ med ’grimme karakterer’ og 'en masse fejl’.

’Det føles, som om spillet hører hjemme i 2000’erne. Det er utroligt lineært, og gameplayet er meget begrænsende,’ skriver han.

Folkene bag spillet er dog også godt selv klar over, at den er gal. I et opslag på Twitter har de nemlig været ude at undskylde for den tilstand, som spillet er blevet udgivet i.

Opslaget ses nedenfor.

The Lord of the Rings: Gollum kan fås til Playstation 4 og 5, Xbox One og series S/X samt pc.