Absurd aftale: Tjener halv milliard på to år

De har tjent styrtende med penge på at streame spil og andet indhold på video-platformen Twitch.

Nu kommer de dog til at tjene eksorbitant mere.

For både gameren xQc, med det borgerlige navn Félix Lengyel, og boblebadsstjernen Amouranth, der rigtigt hedder Kaitlyn Siragusa, har sagt ’ja’ til gigantiske aftaler med Twitch-konkurrenten Kick.

Det skriver flere medier heriblandt Dexerto.

Nedenfor ses xQc, som på Twitter fortæller om aftalen.

Ikke eksklusivt

Hvis man troede, at der blot var tale om lidt håndører, så bliver man nok overrasket.

Før aftalen med Kick tjente xQc mellem 1,5 og 2 millioner kroner om måneden, hvoraf cirka 500.000 kom fra Twitch, skriver mediet Esport GG.

Den månedsløn bliver næppe mindre på Kick, samtidig med at de rent faktisk har tilbudt ham et kæmpe engangsbeløb for at blive en del af platformen.

Annonce:

Derfor kan xQc se frem til at få minimum en halv milliard danske kroner - et beløb der dog kan stige til næsten 700 millioner kroner, hvis visse uspecificerede betingelser bliver mødt.

Ifølge The New York Times er aftalen rent faktisk på niveau med den, som basketball-legenden Lebron James senest har indgået med sit hold Los Angeles Lakers.

Gaming-stjernen fortæller da også selv, at skiftet til Kick betyder, at han nu ’får mulighed for at afprøve og gøre ting, som ikke har været mulige før,’ og at han glæder sig til at gribe muligheden og lave en masse ’kreative og nye ideer i de kommende år.’

Den helt store hage ved aftalen er dog, at den ikke er eksklusiv.

Det vil sige, xQc fortsat kan streame på Twitch, selvom han nu også er tilknyttet Kick.

’Nogle dage vil jeg starte med at streame på Twitch og så skifte over. Andre gange vil jeg udelukkende streame her på Kick, forklarer han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kaitlyn Siragusa har også valgt at skifte til Kick. Foto: Raoul Gatchalian.

Endnu en stjerne

Men det er ikke kun xQc, der flyver fra Twitch-reden.

Annonce:

Også boblebadsikonet Amouranth har skiftet til rivalerne.

Hun har ellers længe været blandt de allermest populære kvinder på Twitch og har tilmed været mere eller mindre fast inventar på platformen i mere end syv år.

Det vides dog ikke, hvilken aftale hun helt specifikt har indgået med Kick, men det er svært at forestille sig, at hun har været billig at lokke væk.

Nedenfor set Amouranths kryptiske annonceringsvideo på Twitter.