Advarer: Der er brug for 'menneskelig kontrol'

Hvis mennesker mister kontrollen over kunstig intelligens, kan den blive brugt som våben.

Sådan lyder den dystre advarsel fra topchef i Microsoft Brad Smith.

- Jeg tror, at enhver teknologi, der er blevet opfundet, har potentiale til at være både et værktøj og våben. Vi er nødt til at sikre os, at kunstig intelligens forbliver under vores kontrol, siger Brad Smith, der er præsident i Microsoft, til CNBC.

Han fortsætter:

- Uanset om kunstig intelligens bliver anvendt af regeringer, af militæret eller af diverse organisationer, der overvejer at bruge teknologien til eksempelvis at automatisere kritisk infrastruktur, skal vi sørge for, at vi er i stand til at slukke eller standse den.

Mere regulering

Det er langtfra første gang, diverse tech-guruer advarer om udviklingen af kunstig intelligens.

Selv direktøren for OpenAI - et firma, der lever af at skabe kunstig intelligens - talte i maj med store bogstaver om konsekvenserne ved den hastigt voksende teknologi.

Han kaldte den således en trussel mod menneskeheden på niveau med atomvåben og en pandemi og underskrev et åbent brev, hvori der gives udtryk for en bekymring for fremtiden, hvis ikke den kunstige intelligens bliver reguleret.

Som mange af sine fagfæller kalder Microsofts Brad Smith ligeledes på mere regulering.

- Du sætter dine børn på en skolebus velvidende, at der er en nødbremse. Vi har gjort det før med andre teknologier, nu skal vi gøre det med kunstig intelligens, siger han.