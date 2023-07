Ægtepar vælger utraditionelt hvilested

Et ægtepar skal afsted på et helt særligt 'roadtrip'

Hvis du har set Disney Pixar-filmen 'Toy Story' fra 1995, har du nok gjort dig bekendt med figuren Buzz Lightyear, som i den grad higer efter at komme mod 'det uendelige univers'.

Det samme gør det amerikanske ægtepar Gerry og Elizabeth Paulus, skriver nyhedsbureauet Reuters.

De er nemlig klar på at tage ud på et alternativt 'roadtrip' til det ydre rum.

Rejsen består i, at sende deres DNA af sted med en kommende Enterprise-mission. Selskabet Celestis, der gør sig i begravelser i rummet, står bag opsendelsen.

- Det hjælper os med at tænke på fremtiden, og selvom vi ikke kommer til at være der fysisk, kommer vi til at være en del af det på en måde. Det giver et smil på læben, siger Elizabeth Paulus til mediet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her er det mindekit, som bliver sendt ud i rummet. Foto: STAFF, Ritzau Scanpix

Annonce:

Kendisser med om bord

DNA'en vil blive sendt 330 kilometer ud i rummet, og det vil derfor være første gang, at man sender spor fra civilisationen på Jorden så langt ud.

Rumbegravelser er ifølge Reuters ikke et nyt fænomen. Det på trods gør Celetics klar til deres første 'deep space'-rejse, hvor rumskibet skal i evigt kredsløb om solen.

Foruden ægteparrets DNA vil rumskibet også have omkring 196 kapsler med sig, som indeholder aske og DNA fra kendisser.

Artiklen fortsætter under billedet ...

USA's 35. præsident John F. Kennedy bliver også repræsenteret på rumrejsen. Arkivfoto: GSP, AP

Det drejer sig blandt andet om skaberen af Star Trek, Gene Roddenberry samt skuespillerne James Doohan og Nicehelle Nichols, som begge var med i scifi-universet.

De amerikanske præsidenter George Washington, Dwight Eisenhower og John F. Kennedy vil også blive repræsenteret.

Hvor meget det koster at sende sådan en kapsel af sted, eller hvornår opsendelsen vil foregå, fremgår ikke af Reuters artikel.