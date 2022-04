Afslører dato og kæmpe overraskelse

Den skandaleramte spilgigant Blizzard har netop sat dato på udgivelsen af Diablo Immortal, som er det første mobilspil i den mere end 25 år gamle populære spilserie.

Mere end 30 millioner har skrevet sig op til gratisspillet, der bliver udgivet 2. juni i år. Det skriver Blizzard Entertainment i en pressemeddelelse.

Diablo Immortal blev annonceret tilbage i 2018 under selskabets årligt tilbagevendende messe BlizzCon, men her blev der ikke taget godt imod det.

Buh-råb og meme

Under messen spurgte en deltager den mangeårige spiludvikler af Diablo-serien Wyatt Cheng, om der var planer om at gøre spillet tilgængeligt på pc, eller om det udelukkende var til mobil.

- Ja, den nuværende plan er at være mobil på både Android og iOS. Vi har ingen planer i øjeblikket om at lave det til pc, sagde Cheng, der blev overdøvet af buh-råb fra de tusindvis af fremmødte fans.

- Er der ingen af jer som har telefoner?, spurgte han ud i salen.

En sætning der skabte shitstorms på sociale medier siden har levet videre som en meme.

Diablo Immortal på pc

Overraskende melding

Derfor kommer det som en stor overraskelse, at Blizzard i dag har annonceret, at spillet både kommer til mobil og pc.

Her vil det fungere med såkaldt cross-play som betyder, at man kan spille med andre uanset, om de spiller på pc eller mobil, og at man selv kan skifte mellem de to platforme uden at miste progression i spillet.

- Dæmonerne fra det brændende helvede er klar til at blive dræbt i det mest ekspansive Diablo-spil, som Blizzard nogensinde har udgivet, lyder det fra Blizzard Entertaintments topchef Mike Ybarra.

Diablo Immortal på mobil

- Som Blizzards første spil, der er designet helt fra bunden til mobil, har det været vigtigt for os at levere en oplevelse, der var franchisen værdig, så vi har testet en masse, indarbejdet en masse feedback og skabt et spil, som vi glæder os enormt meget til at dele med spillerne. Vi ser frem til at udgive denne spritnye episke del i Diablo-serien, og vi kan ikke vente med at spille med jer alle sammen i Sanctuary (den verden spillet foregår i, red.).

