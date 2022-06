Afslører detaljer uger før lancering

En amerikansk youtuber har fået fingrene i et eksemplar af den hypede smartphone fra Nothing Technology

Flere uger før den officielle lancering af Nothing Technologys første smartphone har en meget kendt youtuber delt adskillige detaljer om den hypede mobiltelefon.

Tidligere på måneden fremviste den London-baserede startupvirksomhed sin kommende smartphone for et lille selskab i den schweiziske by Basel. Her kunne de fremmødte betragte den gennemsigtige smartphone med det hvidlige indre i store, aflåste glasmontrer på afstand.

Nothing sætter de første 100 telefoner på auktion, ligesom de gjorde med deres høretelefoner, som blev lanceret i sommeren 2021. Foto: Sanjeev Velmurugan/Getty Images for Nothing

Nothings smartphone, som er en stiliseret 'phone (1)', blinkede i arbitrære mønstre, men der blev ikke præsenteret nogen forklaringer.

Vi kender hverken pris eller specifikationer på phone (1) endnu. Foto: Sanjeev Velmurugan/Getty Images for Nothing

Men nu er den amerikanske youtuber og influencer Marques Brownlee, også kendt som MKBHD, kommet i besiddelse af en phone (1), som endnu ikke er på markedet.

I en video, der på kort tid er set millioner af gange, forklarer han, at bagsiden af telefonen består af 900 LED-lys, som har praktiske funktioner.

LED-striberne matcher et billede, som Nothing fremviste uden forklaring under et event tidligere på året. Nothing kalder dem for 'glyphs'.

LED-striben i bunden, som sidder over stikket til opladeren, viser, hvor meget telefonen er opladet, uden at du behøver at se på telefonens display.

Den store LED-cirkel i midten omslutter magneten omkring den trådløse opladning (Qi), som blinker kortvarigt ved tilslutning. Marques Brownlee fortæller også, at man kan oplade et headset ved at lægge det i denne cirkel. Altså bruge mobiltelefonen som strømkilde.

Alle LED-striberne kan bruges som blitz til kameraet samt som lommelygte, som man kender det fra andre smartphones.

Det blinker også i unikke mønstre til ti indbyggede ringetoner, som lyder noget anderledes, end man kender det fra de markedsførende mobiler i dag.

Screendump: YouTube/MKBHD

Nothing har på kort tid skabt kolossal interesse omkring phone (1), selv om det trådløse headset ear (1) er det eneste produkt, firmaet foreløbigt har lanceret.

100 på auktion

Den officielle lancering af phone (1) sker 12. juli, hvor vi formentlig vil blive præsenteret for features, specifikationer og ikke mindst prisen.

Foreløbig har Nothing sat 100 nummererede phone (1)-telefoner på auktion, men auktionsvindere får ikke fingre i telefonen før andre.

Investorer havde i april 2022 indskudt over en milliard kroner i Nothing, som er grundlagt af Carl Pei.

Carl Pei er tidligere topchef i OnePlus. Foto: Nothing Press

'Det har i årevis føltes, som om alle kunstnerne har forladt branchen. Det eneste, vi står tilbage med, er kolde, uspændende og afledte produkter. Det er på tide med noget nyt,' lyder det fra Carl Pei i en pressemeddelelse om phone (1).

'phone (1) er designet på instinkt som et produkt til os selv og endnu vigtigere, et, som vi vil være stolte af at dele med andre. Kan ikke vente på, at folk oplever det,' lyder det i pressemeddelelsen.

Nothing tæller flere højtprofilerede investorer. Foto: Sanjeev Velmurugan/Getty Images for Nothing

Steve Huffman, topchef og medstifter af Reddit, Kevin Lin, medstifter af Twitch samt GV, tidligere kendt som Google Ventures, er blandt flere højt profilerede investorer i firmaet, der sidste år blev beskrevet som 'det mest hypede techfirma i årevis'.

