Afslører sexorgier i populært børnespil

En nøgen mand kun iført hundehalsbånd bliver trukket hen over gulvet af en kvinde i bondage-outfit. Et par har sex i baggrunden, to strippere danser. En anden mand er iført en naziuniform.

Sådan indleder BBC en beskrivelse af en scene, som den britiske tv-station har oplevet i et af verdens mest populære børnespil.

I scenen er der ikke rigtige mennesker, men små firkantede animerede figurer, som er styret af rigtige mennesker bag en skærm. Hvem de er, ved vi ikke, men det sker i en virtuel verden, hvor det vrimler med danske børn.

Roblox er ifølge rapporten 'Børns spillevaner 2020' det mest spillede spil blandt 6- til 11-årige børn i Danmark, skriver DR.

Roblox har flere gange fået kritik for ikke at beskytte sine brugere godt nok mod krænkende og grænseoverskridende indhold. I 2020 havde virksomheden ifølge Reuters 1600 personer ansat til at fjerne indhold, som ikke lever op til spillets betingelser. Foto: Pr-foto/Roblox Corporation

Brugerne laver selv spillet

Roblox er en digital verden, hvor brugerne selv opbygger rum, verdener og udfordringer med værktøjer, som platformen stiller til rådighed.

Efterfølgende kan skaberne af disse stille deres verdener og rum til rådighed for andre spillere.

Netop dette har været en indbringende forretningsmodel for virksomheden bag spillet, Roblox Corporation, fordi det primært er brugerne og ikke producenten, som producerer spillets indhold.

Men det er også her, spillets problemer opstår.

Ekstremt indhold

Nogle brugere laver målrettet sexspil, der omtales som 'condos', hvor brugerne kan tale om sex og have 'virtuel sex' med hinanden.

Det er ikke tilladt i spillet, men brugerne gør det alligevel. Og det er ikke svært at finde de forbudte sexspil, skriver BBC.

- Vi ved, at der er en ekstremt lille gruppe af brugere, der bevidst forsøger at bryde reglerne, siger en talsperson fra Roblox Corporation til det britiske medie.

'Condos' er dog ikke noget, man ofte ser, medmindre man aktivt opsøger dem, og de bliver ofte opdaget og fjernet på under en time. Men man kan alligevel opleve sexsnak uden for 'condos', skriver den britiske tv-station.

En del af det dokumenterede indhold er så ekstremt, at BBC ikke vil beskrive det.

Et reklamebanner med Roblox' logo på børsen i New York i marts 2021. Virksomhedens markedsværdi er i februar 2022 omkring 31 milliarder dollars. Foto: Brendan McDermid/Reuters

Er i kapløb

Fra Roblox lyder det, at det er muligt at slå forældrekontrol til, så børnene ikke kan tilgå denne type indhold. Men det kræver selvfølgelig, at forældre rent faktisk slår det til.

- Vi har nultolerance over for seksuelt indhold og adfærd af enhver art, og vi griber hurtigt ind over for enhver, der handler i strid med vores fællesskabsstandarder, siger Roblox' talsperson.

Efter BBC's undersøgelser har Roblox skrevet et langt blogindlæg, hvor de redegør for deres sikkerhedstiltag.

Roblox er sammen med blandt andet Meta (Facebook, Instagram, red.) og Microsoft i kapløb om at få skabt såkaldte metaverses. Flere gaming-mastodonter har allerede brugt hundredvis af milliarder på opkøb alene i 2022.