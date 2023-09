Amerikansk kasinokaos: Umuligt at få sine penge ud

Et omfattende sikkerhedsbrud i Las Vegas betyder, at maskinerne hos kasinogiganten MGM Resorts er sat ud af spillet

Spillemaskiner, der ikke virker efter hensigten, og penge, som ikke bliver udbetalt.

Ja, sådan føles det måske hver gang, man sætter sig foran den enarmede tyveknægt i håbet om at vinde lidt ekstra lommepenge. Men hos kasinogiganten MGM Resorts, der er ejet af mediegiganten Metro-Goldwyn-Mayer, er den dog god nok.

Der er nemlig noget helt galt på deres hoteller og kasinoer i Las Vegas, som er ramt af et omfattende 'cybersikkerhedsproblem'.

Det skriver de i et opslag på det sociale medie X.

Opslaget ses nedenfor ...

Manuel hjælp

'Problemet' betyder, at store dele af MGM's digitale infrastruktur ikke virker. Kunderne kan for eksempel ikke tjekke ind på deres værelser, tilgå hjemmesider eller bruge spillemaskinerne.

I en anden opdatering understreger MGM, at deres hoteller fortsat er åbne, og at man stadig kan spise der og blive underholdt.

’Vores underholdningselementer og spil virkerer stadig, og man kan stadig få den oplevelse, som MGM er kendt for. Vores medarbejdere på gulvet kan hjælpe alle, der har brug for det,’ skriver de.

En gæst, der er til stede på New York-New York Hotel & Casino, har i et opslag på det sociale medie X vist, hvordan det ser ud i spillehallen, når maskinerne ikke virker.

Han forklarer også, at man godt kan spille på maskinerne, men at de ikke kan udbetale penge. Hvis man vil have penge ud, skal medarbejderne hjælpe til manuelt.

Huset vinder altså ikke altid.

Opslaget ses nedenfor ...

Samarbejder med FBI

Men det er faktisk ikke kun i Las Vegas, at MGM er ramt af problemer.

Ifølge techmediet The Verge skulle de også have problemer på Borgata Hotel i Atlantic City i Philadelphia, ligesom Grand Detroit Casino i Michigan også er ramt.

Det vides ikke helt, præcis hvad 'cybersikkerhedsproblemet' indbefatter.

Ifølge ABC 13 News samarbejder MGM lige nu med FBI for at finde en løsning og de ansvarlige.