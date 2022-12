Amerikansk politi er klar til at indsætte dræberrobotter

Man har svært ved ikke at tænke dystopiske tanker, når man hører om det seneste tiltag i den amerikanske by San Fransisco.

Her har man nemlig netop besluttet at give politiet beføjelser til at indsætte fjernstyrede robotter, som er i stand til at dræbe.

Det skriver AP.

Kritikerne mener, at robotterne vil føre til en yderligere militarisering af politiet, som allerede beskyldes for at være alt for aggressive over for fattige og minoritetsgrupper.

Men det blev dog alligevel stemt igennem med stemmerne 8-3.

Connie Chan, der er medlem af den komité, som har kæmpet for at få robotforslaget lovliggjort, fortalte i forbindelse med afstemningen, at hun forstod utrygheden, men ’at man ifølge statsloven er nødt til godkendte brugen af denne slags udstyr, selvom det ikke er en nem debat’.

Skal redde liv

Politiet i San Francisco har på nuværende tidspunkt ikke robotter udstyret med skydevåben – og de har heller ikke tænkt sig at få det i fremtiden.

Det fortæller deres talsperson Allison Maxie.

Men de lokale betjente vil kunne indsætte robotter armeret med små sprængladninger, som kan ’kontakte, invalidere eller desorientere voldelige og farlige mistænkte’, som hun beskriver det.

'Sådanne robotter vil kun blive brugt under ekstreme omstændigheder for at redde eller forhindre flere tabte liv', forklarer hun.

Samtidig understreges det, at robotterne kun vil blive brugt af højtstående medlemmer af politiet.