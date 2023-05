Amerikansk pornodrama: Lukker for al adgang

Hvis du er typen, der ser porno flere gange om dagen, så skal du nok være glad for, at du ikke bor i den amerikanske delstat Utah.

Her har pornogiganten Pornhub nemlig lukket for det varme vand.

Det har de gjort som protest over en ny lov, der pålægger hjemmesider ansvaret for at at verificere brugeres alder for ved hjælp af regeringsudstedt ID’.

Det skriver The Guardian.

I den forbindelse fortæller Utah-guvernør Spencer Cox, at loven er støttet af de fleste indbyggere, og at folk gerne vil holde virksomheder ansvarlige for ’bevidst at distribuere pornografi til mindreårige’.

Søgning eksploderet

Derfor har borgere i det konservative Utah siden tirsdag slet ikke kunne driste sig ind på den lumre hjemmeside.

Ifølge Pornhub så er ’loven ineffektiv’, ligesom de mener, at den ’rejser bekymringer om privatlivets fred’ og ’udsætter børn for fare’.

Det lader dog til, at nogle folk i Utah ikke kan undvære deres daglige fix af pornografisk indhold.

Baseret på en analyse af Googlesøgninger kan marketingsbureauet Cultural Currents Institute i hvert fald fastslå, at søgningen efter VPN-tjenester, hvor man kan skjule lokationen på sin internetforbindelse, er steget kraftigt, siden loven trådte i kraft.

