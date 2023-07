Amerikansk pornoplage fortsætter: Lukker helt ned

Salget af Kleenex og håndcreme må lige nu styrtdykke i de amerikanske delstater Mississippi og Virginia.

I starten af juli trådte en ny lov i staterne nemlig i kraft, som i korte træk betyder, at hjemmesider med pornografisk indhold skal kunne verificere, at brugerne er over 18 år.

Det har samtidig betydet, at sex-giganten Pornhub har lukket for det varme vand. De stopper nemlig for adgangen til deres hjemmesideindhold for alle brugere i de to stater, skriver de i et længere opslag på Twitter.

’Vores brugeres sikkerhed er vores største bekymring. Det er også derfor, vi nu tager dette vigtige skridt for at beskytte de brugere, som vores lovgivere nu har valgt at sætte i fare,’ skriver pornogiganten.

Brugerne flygter

I opslaget langer Pornhub i den grad ud efter lovgivningen.

De mener nemlig ikke, at myndighederne har tænkt sig at håndhæve den.

’Hjemmesider med voksenunderholdning kan selv vælge, om de vil overholde lovgivningen eller ej. Ansvarlige hjemmesider vil gøre det, usansvarlige vil ikke,’ skriver Pornhub i opslaget.

Et lignende scenarie har allerede udspillet sig i delstaten Louisiana, hvor Pornhub ifølge eget udsagn var en af de eneste porno-hjemmesider, som rettede ind.

’Siden da er vores besøgstal fra Louisiana raslet ned med næsten 80 procent. De mange mennesker er ikke stoppet med at lede efter porno, de flyttede bare hen til sider, hvor de ikke blev bedt om verificere deres alder,’ skriver Pornhub.

Også den amerikanske delstat Utah har tidligere på året indført en lov, der pålagde hjemmesider ansvaret for at at verificere brugeres alder ved hjælp af regeringsudstedt ID’.

Også her valgte Pornhub at lukke ned, da de mente at loven var ineffektiv, 'rejste bekymringer om privatlivets fred’ og ’udsatter børn for fare’.

