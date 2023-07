Andrew Tate overrasker fra husarresten

Det britisk-amerikanske internetfænomen Andrew Tate har travlt med at være tiltalt for menneskehandel, voldtægt og organiseret kriminalitet i Rumænien.

Men han har alligevel fundet tid til at udgive en tegneserie med sig selv i den altoverskyggende hovedrolle.

Det fremgår af Andrew Tates hjemmeside TopG, hvor man kan købe tegneserien, der er lavet af hans DNG Comics, for knap 660 danske kroner.

På hjemmesiden fortæller Andrew Tate, hvorfor han har valgt at udgive sin tegneserie, og at han ser sig selv som en ’superhelt, der lærer unge mænd at være stærke.’

Tegneserien beskriver især hans kamp imod det, han beskriver som 'The Matrix.'

’Disse historier afspejler de barske sandheder om matrixen - hvordan jeg undslap den, og hvad jeg forudsiger, de vil forsøge at gøre næste gang,’ skriver han.

Nedenfor kan du se mediet Dexerto, der bringer billeder af den nye tegneserie og Andrew Tate.

Mistænkt for at danne bande

Den 36-årige influencer har mange millioner af følgere på flere sociale medier og er kendt for sin ekstravagante og at kaste sig ud i nye markedseventyr.

Det gælder blandt Hustlers-universitetet, hvor han lærer andre at 'lave penge', men også ved sine investeringer i pornografi.

Sidste år fik kvindenedsættende udtalelser influenceren udelukket fra flere af de sociale medieplatforme, hvor han har store følgerskarer. Twitter har dog lukket ham tilbage i folden, efter at Elon Musk overtog selskabet.

Sammen med sin bror Tristan og to andre kvinder kan han dog se frem til en retssag, hvor de blandt andet er mistænkt for at danne en kriminel bande med det formål at udnytte kvinder seksuelt.

Andrew Tate er blandt andet tiltalt for at voldtage et af ofrene i sagen, mens broren Tristan er blevet tiltalt for at opfordre andre til at udføre vold.