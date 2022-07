Anklager Tesla for racisme

Det kører ikke for Elon Musks el-bilfabrik Tesla.

15 medarbejdere har nemlig anlagt retssag mod bilgiganten, som de beskylder for et racistisk arbejdsmiljø og diskrimination.

Det skriver Reuters.

Stødende kommentarer

De 15 arbejder har arbejdet på Teslas fabrik i Fremont, Californien. Her er de ifølge Reuters over en længere periode blevet udsat for skældsord og seksuelle kommentarer.

Kommentarerne er både blevet sagt af kolleger, men også fra ledende medarbejdere.

Udover de mange kommentarer, som både er ord som 'neger' og 'slave', skulle de 15 medarbejdere også have oplevet at være blevet tildelt det fysisk hårdeste arbejde på fabrikken, samt undgået at få forfremmelser.

Tesla har ikke kommenteret sagen.

Flere sager

Påstande om racediskrimination på Teslas amerikanske faciliteter er ikke nye. Virksomheden er blevet ramt af adskillige diskriminationssager fra ansatte om lignende påstande i de seneste år.

En rapport offentliggjort af Tesla i december 2020 viste, at medarbejdere, der identificerer sig som sorte og afroamerikanere, udgør 10 procent af firmaets amerikanske arbejdsstyrke og kun fire procent af medarbejderne på direktørniveau.

Lignende udgør medarbejdere, der identificerer sig selv som latinamerikanske, kun 22 procent af den samlede arbejdsstyrke og repræsenterer kun fire af medarbejderne på direktørniveau.