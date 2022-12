Anklaget for vanvittig onlinetrend: 'Swattede' 12 hjem på en weekend

To unge mænd risikerer nu en længere fængselsstraf efter deres farlige stunt

'Harlem Shake', 'planking' og 'In My Feelings challenge' er blot få af de utallige irriterende virale trends, der har ramt internettet og verden gennem tiden.

Men i den mere alvorlige afdeling finder vi ’swatting’, der stadig igen og igen finder sted.

I starten af året blev streameren Alliestrasza eksempelvis udsat for et 'swatting’-angreb, da bevæbnede betjente pludselig stormede hendes hjem.

Episoden kan ses i videoen nedenfor.

Nu har politiet i Californien så netop sigtet en 21-årig og en 20-årig mand, som menes at stå bag hele 12 andre episoder af 'swatting', der alle skulle være sket over den samme weekend i 2020.

Det skriver Bloomberg.

Hånede politiet

Mændene skulle efter sigende have fået adgang til overvågningskameraer fra sikkerhedsselskabet Ring, der er ejet af Amazon.

Og herefter tog det fart.

For i løbet af to dage havde de lavet falske nødopkald til flere forskellige politiafdelinger, som derfor rykkede talstærkt op på adresserne hos de intetanende ejere.

Alt imens kunne de to mænd så filme og streame det hele til offentligheden gennem de mange overvågningskameraer, lyder anklagen.

Ved mindst en af episoderne skulle de sigtede have ’hånet de fremmødte politibetjente og husets ofre gennem Ring-enhederne’, som de altså også har kunnet tale direkte igennem.

Begge mænd risikerer nu op til fem års fængsel.

Andrew Finch er det første kendte dødsoffer for swatting, efter den dengang 25-årige Tyler Barris, fik pudset et helt Swat-team på hans adresse. Læs her, hvorfor den uskyldige Andrew Finch måtte lade livet.