Ansatte frygter Trump-comeback

Tesla-ejer Elon Musk har købt så stor en aktieandel af det sociale medie Twitter, at han har fået en plads i virksomhedens bestyrelse.

Det har nu skabt en følelse af panik blandt flere af virksomhedens ansatte, der frygter, at det vil gå ud over Twitters evne til fremover at moderere opslag.

Det oplyser de ansatte til nyhedsbureauet Reuters.

Elon Musk er nu den person, der ejer den største andel af Twitter-aktier, og han har flere gange givet udtryk for, at han er stor fortaler for ytringsfrihed.

Allerede kort efter nyheden om hans opkøb, begyndte de sociale medier at flyde over med opslag, hvor brugere kaldte på et Trump-comeback.

'Nu hvor Elon Musk ejer flere aktier end nogen anden i Twitter, er det på tide at fjerne den politiske censur. Oh. Og FÅ TRUMP TILBAGE', skrev det republikanske kongresmedlem Lauren Boebert eksempelvis på Twitter i mandags.

Donald Trump blev udelukket fra Facebook og Twitter for at have opfordret til vold i kølvandet på stormen på Kongressen i Washington 6. januar.

Twitter har understreget, at bestyrelsen ikke får indflydelse på virksomhedens politiske beslutninger, men alligevel har fire af virksomhedens ansatte over for Reuters givet udtryk for, at de frygter Elon Musks evne til at influere virksomhedens beslutninger i en negativ retning.

De mener, at hans syn på moderering kan svække en årelang indsats for at holde den gode tone og komme 'trolling' og verbale angreb til livs.

Eksempelvis tweetede Elon Musk kort efter, at Donald Trump blev udelukket fra Facebook og Twitter, at mange personer er utilfredse med de amerikanske techvirksomheders opførsel 'som de facto dommer for ytringsfrihed'.