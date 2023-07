Apple bekræfter: Det virker ikke

Der har i flere måneder været problemer med Apple-funktionen Familiedeling, som ellers bruges til at hjælpe forældre med at overvåge deres børns skærmtid

Et af de sidste værn, forældre har i kampen mod skærmenes endelige overtag, er Apple-funktionen Familiedeling.

Her kan man nemlig på iPhones og iPads blandt andet indstille, hvor lang tid der kan bruges på forskellige apps som eksempelvis Netflix eller Subway Surfer. Man kan også overvåge, hvor mange timer der rent faktisk er blevet brugt på forskellige apps.

Men selv den sidste bastion kan tilsyneladende falde.

For Apple bekræfter nu, at der i flere måneder har været store problemer med lige netop Familiedeling, skriver tech-mediet The Verge.

Vil forbedre situationen

Helt konkret drejer det sig om funktionen Skærmfri Tid, der ellers skal blokere børns adgang til enheder fuldstændig, så de eksempelvis kun kan sende SMS'er og lave opkald.

Flere brugere har nemlig oplevet, at de må indstille funktionen igen og igen - uden at den virker.

Apple har bekræftet fejlen og fortæller i samme ombæring, at der arbejdes på en løsning.

’Vi er opmærksomme på, at nogle af brugere kan opleve problemer med Skærmtid-indstillinger, som hele tiden genstarter. Vi tager problemet meget seriøst og har arbejdet og arbejder på opdateringer, som kan forbedre situationen,’ skriver Apple.

Det er langt fra første fejl i Apples systemer. I juni var den gal med iMessage, hvilket fik Apple til at udgive sikkerhedsopdateringen IOS 16.5.1, som 'indeholdte vigtige sikkerhedsfejlrettelser'.

Opdateringen kom på baggrund af et større sikkerhedsbrist, som er blevet brugt til at hacke tusindvis af enheder i Rusland, skriver Washington Post.