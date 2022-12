Apple bekræfter: Endelig kommer den til Danmark

Gør dig klar til at få et endnu klogere hjem.

For Apples HomePod mini er nu langt om længe klar til at erobrere det danske marked.

På Apples hjemmeside skriver de nemlig, at den smarte højtaler kan fås fra foråret 2023 i fem forskellige farver til 899.

Apple HomePod Mini skulle efter sigende skulle have glimrende lyd, indeholder den virtuelle assistent Siri, som mange nok allerede kender fra deres iPhones, og fungerer problemfrit med andre Apple-produkter.

Ifølge Torben Vognsen, der er Apple-ekspert og redaktør på tech-magasinet Input, får man med Apple HomePod mini en højtaler, der først og fremmest spiller vanvittigt godt i forhold til sin størrelse.

- Første gang jeg hørte den spille musik, så tænkte jeg, at der nok var flere højtalere gemt, som man ikke kunne se. Den minder i lyden om en Sonos 1, på trods af at den er meget mindre, forklarer han.

Apple HomePod er aldrig tidligere blevet officielt præsenteret i Danmark, men den har dog været til at finde hos forskellige onlinebutikker.

Det er dog først nu, at den taler og forstår dansk.

Kan du ikke vente med at få fingre i en HomePod Mini uden dansk tale, kan du finde den her:

Første skridt

Det var faktisk meningen, at vi allerede skulle have fået HomePod Mini til Danmark i næste uge, som tilfældet er det i Finland, Norge og Sverige.

Men Apple har altså endnu ikke formået at inkorporere dansk tale i højtaleren, der åbenbart må være et sprog, som er sværere at arbejde med end vores skandinaviske naboers vrøvlerier.

HomePoden blev oprindeligt udgivet i 2020 i 20 forskellige lande, og er da også blevet testet til brug i Danmark i det seneste år.

Så det har hele tiden været et spørgsmål om tid, før den ville ramme det danske marked.

Den er så lille, at den næsten er svær at få øje på. Foto: Apple.

Torben Vognsen er dog ikke i tvivl om, at vi den kommende tid kommer til at se flere og flere højtalere fra Apple.

- Lige nu er HomePoden Apples eneste højtaler, men det er forventet, at der kommer flere. Måske allerede i løbet af næste år, da de mangler en større model. Det her er kun deres første skridt, fortæller han.

