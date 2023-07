Apple-briller genopliver 3D-film

Nok en gang summer det om et comeback til 3D-film, men når det er Apple, der summer, er det nok værd at tjekke ud

I sidste måned løftede Apple sløret for Vision Pro. Det er et headset, der blander den virkelige verden med den virtuelle verden. Lanceringen sker i starten af 2024, melder selskabet.

En af oplevelserne, du kan få med Vision Pro, er med en virtuel hjemmebiograf-app, og med den kombi lægger Apple op til, at 3D-film skal genoplives - foruden 2D-film.

'Forvandl dit værelse til en personlig biograf med Cinema Environment. Nyd serier og film i den billedfrekvens og det billedformat, som filmskaberen havde til hensigt, med fordybende rumlig lyd. Eller brug et majestætisk miljø som Mt. Hood til at lave din skærm så den føles 100 fod bred,' lød det fra Apple.

Ud over biografmiljøet findes der p.t. 13 virtuelle miljøer, som lader brugeren se film nær Mount Hood, på stranden, nær Haleakalā-vulkanen eller sågar på månen.

Annonce:

Det er vel at mærke ikke et nyt koncept. Oculus/Meta har i årevis haft en virtuel biograf, men de kontrastfattige LCD-skærme med lav opløsning har trukket oplevelsen gevaldigt ned.

Drejeskiven på siden af Apples Vision Pro lader dig forstørre den virtuelle skærm så den optager næsten hele dit synsfelt gennem de to 4K micro-OLED skærme, der understøtter HDR i modsætning til så godt som alle rigtige biografer.

Den har en dedikeret 96Hz tilstand til at gengive film i korrekt 24fps billedfrekvens – eller 48fps HFR i 'Hobbitten' og 'Avatar'. Oveni kommer rumlig lyd, som for første gang kombineres med ray-racing af lyd, hvilket gør, at filmlyden tilpasses dine faktiske omgivelser.

Vision Pro brillen ligner fremtiden, men 3D teknologien har slået fejl før. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Comeback til 3D

Der kommer stadig enkelte 3D-film i biograferne, men der er ingen tv-producenter i dag, der understøtter 3D. At Apple pønser på at åbne for 3D-film i Vision Pro-brillen, kan derfor være starten på et comeback.

Annonce:

Apple kalder det selv den bedste 3D-oplevelse uanset type af enhed. Efter præsentationen gav Apple udvalgte journalister mulighed for at prøve Vision Pro i nogle nøje udvalgte sekvenser, bl.a. et klip fra 'Avatar: The Way of Water' i 3D.

Journalister har bl.a. beskrevet 3D-klippet som 'den mest imponerende' demonstration (Engadget), 'chokerende' (CNET) og 'et stort skridt for stereoskopi' (Hollywood Reporter).

Læs flere reaktioner på Flatpanels.dk her.

Apple har ikke forklaret, hvordan de agter at levere 3D-film til Vision Pro, men det er interessant, at avisen The Information har erfaret, at Apple har et internt team kaldet Z50, der arbejder på 3D-indhold til Apple TV+. Apple TV+ er bor i Apple tv-appen, så det afføder naturligvis spørgsmål:

Lander 3D-film også på andre Apple-enheder, f.eks. Apple TV 4K-boksen? Bloomberg hævder, at næste Apple tv-boks lanceres i første halvår 2024.

Mere end film

Betragter man et headset såsom det kommende fra Apple, så kan man skelne mellem tre dybdeniveauer, hvor 3D ligger mellem 2D og VR (virtual reality).

Annonce:

Disneys administrernde direktør, Bob Iger, gik på scenen for at meddele, at Disney+ appen vil være klar på Vision Pro ved lancering, og viste en række fantasifulde Disney-oplevelser.

Et naturligt næste træk kan være spil. Netop gaming glimrede ved sit fravær under præsentationen af Vision Pro. Selskabet sagde kun, at 100 Apple Arcade-spil vil være at finde på Vision Pro på en virtuel skærm så stor som brugeren ønsker, men der blev intet nævnt om spil i VR/3D.

Apple har imidlertid indgået samarbejde med danske Unity, der har udviklet spilmoteren under mange velkendte spil, så vi hører sandsynligvis mere om spil til Apple Vision Pro op til lanceringen i starten af 2024.

