Apple går i krig mod dick-pics

De færreste sætter pris på at få uopfordrede billeder af andres kønsdele.

Og hører du til i den kategori, og er du indehaver af en iPhone, som er nyere end iPhone 8, iPhone 8 Plus, eller iPhone X, så er der godt nyt.

Med Apples kommende systemopdatering, der går under navnet IOS 17, går techgiganten nu et skridt videre i kampen mod blandt andet dick-pics med deres koncept ’Sensitive Content Warning.’



Det skriver de i en pressemeddelelse.

Selvom de endnu ikke har forklaret, hvordan det helt teknisk fungerer, så kan Apple-enheder i fremtiden advarer om upassende indhold ved at sløre ’sensitive billeder eller videoer’, inden man ser dem.

Nedenfor ses, hvordan en advarsel fra Apple kan se ud.

Techgiganten udvider også konceptet ’ Communication Safety ’, der er lavet til at beskytte børn.

Tidligere har der primært været fokus på AirDrop, telefonklistermærker og FaceTime-beskeder, men sikkerhedsindstillingerne vil nu også indbefatte billeder og video.

Herunder kan du se, hvordan det ser ud, når man modtager et ’sensitivt billede,' hvis Communication Safety er sat til.

Nemmere at dele indhold

Mens Apple gør, hvad de kan for at beskytte deres brugere, har de samtidig gjort det lettere at deler filer.

Med det nye koncept ’NameDrop,’ der minder om en digital knytnævehilsen, skal man blot tage telefonerne op til hinanden for at dele kontaktoplysninger.

Metoden gælder også, hvis man vil starte deres ’Shareplay,’ hvor man kan streame musik, se en film eller spille samme spil tæt på hinanden, men på hver sin enhed.