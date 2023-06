Apple lancerer nye og vanvittigt dyre briller

Med Apples kommende skud på stammen er det tech-gigantens håb, at AR-teknologi bliver en større del af vores hverdag

Der plejer at skabe ringe i vandet, når Apple lancerer et spritnyt produkt.

Derfor har forventninger til mandagens store Apple-konference, Apple Worldwide Developers Conference, også været enorme.

For ville de rent faktisk langt om længe løftet sløret for noget helt nyt, som de vedvarende rygter har lydt på de sidste mange måneder?

Svaret er JA.

For med deres Vision Pro, der er et sæt smarte briller, melder de sig nu ind i den virtual- og augmented reality-kamp, som ingen tech-gigant endnu rigtig har ramt lige i røven.

Apple-chef Tim Cook var på scenen for at vise Vision Pro. Foto: Joe Pugliese/Apple Inc.

Apple-ekspert Torben Vognsen, der er redaktør på tech-magasinet Input, har været blandt dem, som var fysisk til steder under konferencen - og han betegner det nye Apple-produkt som ’interessant.’

- Det her kan enten revolutionere den måde, vi bruger vores computere, tablets og telefoner på eller blive et kæmpe flop, fortæller han.

Brillerne kommer til at koste omkring 24.000 kroner. Foto: Loren Elliott

Kan være banebrydende

Ideen med Vision Pro er ret simpel.

For med AR-teknologi lægges der et virtuelt lag ovenpå den eksisterende virkelighed, præcis som man måske kender det fra spil-successen Pokémon Go.

Med brillerne er det Apples plan, at forskellige apps kan dukke op for øjnene af en bruger, selv om vedkommende eksempelvis bevæger sig rundt i sin stue.

Det hele kontrolleres med øjne, hænder og stemme, og ifølge Torben Vognsen kan man bruge headsettet, hvor end man befinder sig.

- Hvis det kommer til at virke, som de håber, så bliver det lige så banebrydende, som da iPod og iPhone udkom, fortæller han.

Apple Vision Pro kan købes fra januar 2024, og brillerne vil kunne blive dine for lige omkring 24.000 kroner.