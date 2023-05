Apple melder ud: Nu rammer den

For første gang i mange år er der et nyt Apple-produkt på de danske hylder

Rygterne har svirret længe, men nu skulle den være god nok.

For fra og med i dag kan man købe de to Apple-højtalere HomePod (2. generation) og HomePod mini i Danmark.

Det fremgår af en lukket presse-briefing, som Apple netop har afholdt.

Begge udgaver er såkaldte smart-home-produkter, der kan bruges i samspil med anden teknologi i huset.

Så ud over at bruge dem til at høre musik eller podcast, kan man blandt andet få besked, når der registreres røg, ligesom man kan tjekke temperaturen og fugtigheden i et rum.

Den kan også bruges som samtaleanlæg, hvis man har flere stående rundt om i huset og for eksempel har brug for at få fat i huset teenager i en fjern afkrog.

HomePod fungerer selvfølgelig bedst med Apples andre produkter. Foto: Apple.

Kunne ikke tale dansk

Man har tidligere kunnet finde HomePod’en hos flere onlineforhandlere, men den er aldrig blevet officielt blevet præsenteret herhjemme af Apple.

De har nemlig valgt at vente til nu, da den var nødt til først at forstå og tale dansk, før danskerne for alvor kunne få mest muligt ud af den.

Men det var det faktisk oprindeligt meningen, at Danmark - ligesom en lang række af skandinaviske lande - skulle have fået HomePod'en allerede i slutningen af 2022.

HomePod Mini fås i fem forskellige farver. Foto: Apple.

Kun det første skridt

Torben Vognsen, der er Apple-ekspert og redaktør på tech-magasinet Input, har tidligere fortalt, at man med den lille version, den som hedder Apple HomePod mini, får en højtaler, der først og fremmest spiller vanvittigt godt i forhold til sin størrelse.

'Første gang jeg hørte den spille musik, så tænkte jeg, at der nok var flere højtalere gemt, som man ikke kunne se. Den minder i lyden om en Sonos 1, på trods af at den er meget mindre', forklarede han dengang.

Han er heller ikke i tvivl om, at vi i fremtiden vil se mange flere højtalere fra Apple.

'Lige nu er HomePoden Apples eneste højtaler, men det er forventet, at der kommer flere. Måske allerede i løbet af næste år, da de mangler en større model. Det her er kun deres første skridt', fortæller han.