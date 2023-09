Apple melder ud: 'Store ting i vente'

Så kan der ikke gå længe, før Apple-fanatikerne skal bytte deres ellers velfungerende iPhone ud til en nyere model.

Altid tyder nemlig på, at iPhone 15 snart er på gaden, skriver flere medier, efter Apple har inviteret til begivenheden Wonderlust 12 september.

Greg Joswiak, der er senior vice president of Worldwide Marketing hos Apple, skriver på det sociale medie X, at ’der er store ting i vente.'

Opslaget ses nedenfor...

Skifter stikket

Også Torben Vognsen, der er Apple-ekspert og redaktør på tech-magasinet Input, er ikke i tvivl om, at vi snart får en ny iPhone at se – og at det bliver i flere versioner.

- De kommer til at lancere fire forskellige modeller, hvor iPhone Pro Max er den mest interessante. Her kommer de nemlig til at give den ekstra overhaling på kameraet, som er til at føle på, fortæller han.

Den helt store ændring kommer dog til at være ændringen på opladerstikket.

Apple har været notorisk kendt for altid at lave deres igen oplader til deres enheder, men det slutter lige så stille nu.

I stedet for det klassiske Apple-stik ’Lightning’, skal vi i stedet vænne os til USB-C, som bruges til mere eller mindre alt andet.

- Det giver jo den fordel, at man nu kan oplade sin iPhone med de fleste opladere. Samtidig vil det nok gå hurtigere, ligesom det giver en meget hurtigere dataoverførsel fra telefon til computer, forklarer Torben Vognsen.

Sådan så det ud i 2021, da Apple-chef Tim Cook kunne vise den nye iPhone 13. Foto: Apple

De skal skifte telefon

Apple-eksperten fortæller også, at vi kan se frem til et nyt design, der ikke bliver banebrydende, men dog anderledes.

- De dyreste modeller bliver blandt andet bygget med en titaniumsramme i stedet for stål, hvilket kommer til at gøre dem lettere. Men på lang afstand forventer jeg ikke, at man lige kan kende forskel.

Han forventer heller ikke, at der kommer til at være den store forskel fra iPhone 14 til iPhone 15, hvilket er fuldstændig i tråd med Apples vision.

- De arbejder sig langsomt hen mod det, de mener, er den ultimative smartphone med små ændringer og justeringer hver år. Det betyder også, at det nok giver mere mening at skifte til iPhone 15, hvis man fx nu sidder med en gammel 11’er, siger Torben Vognsen.

I 2022 præsenterede Apple den seneste udgave af Apple Watch. Nu kommer der snart en ny igen. Foto: Apple

Ikke kun iPhone

Alt kommer dog ikke til at handle om telefoner. For Apple kommer også til at lancere et nyt Apple Watch, hvor det især processoren kommer til at være forbedret.

- Det betyder, at uret kommer til at hoppe mange generationer frem, og det kommer til at betyde meget. Det er ikke, fordi uret er langsomt i dag, men der kommer til at være lidt mere riv i det kommende, siger Torben Vognsen.

Flere medier skriver også, at Apple har planer om lancere nye AirPods, som kommer med forbedret lyd og USB-C-indgang.

Torben Vognsen forventer, at flere af de nye Apple-produkter allerede kommer i handlen i slutningen af september.

- Sådan plejer det at være, siger han.