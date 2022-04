Apple: Trygler om nåde fra Vestager-lov

Apples administrerende direktør, Tim Cook, langer hårdt ud efter lovforslag, der vil lade iPhone-brugere hente apps, der ikke er fra Apples egen App Store.

I et forsøg på at sikre høj konkurrence mellem tech-virksomheder er både EU og Kongressen i USA kommet med deres forslag til regulering af området.

Helt konkret er forslaget, at tvinge Apple til at lade brugere af iPhones og iPads hente apps fra andre steder en Apple egen App Store - også kendt som sideloading.

- Vi er dybt bekymrede over regler, der vil underminere privatlivets fred og sikkerhed i forbindelse med et andet formål, sagde Tim Cook i en tale til International Association of Privacy Professionals sidste tirsdag.

Forslaget er en del af EU og USA's konkurrencelovgivning, der skal modvirke store virksomheders monopol og sikre fri konkurrence fra andre udbydere.

Sidste juli bad Tim Cook Kongressen om at genoverveje et lovforslag, der ifølge Apple-direktøren vil have enorme konsekvenser for Apple-brugeres sikkerhed. Foto: Graeme Jennings/Reuters/Ritzau Scanpix

Det vil betyde, at virksomheder og personer kan lave apps, Apple ikke kan kontrollere og som downloades direkte gennem browseren, eller andre App-butikker.

- Disse virksomheder angiver, at de har gode intentioner med vores data, men de mener ikke, vi skal have et valg. De mener ikke, de skal spørge om lov til at kigge dybt i vores privatliv.

- Hvis nogen fulgte efter dig og kiggede ind ad dine vinduer, ville du ikke tale om lovgivning. Du ville kalde det en nødsituation, siger Tim Cook i talen.

Årelang krig med Margrethe Vesterager

Danske Margrethe Vestager, der er EUs konkurrencekommisær, stillede forslaget Digital Markets Act allerede i 2020.

Lige siden har de to ligget i krig med hinanden.

Sidste år advarede hun Tim Cook om at bruge privatlivs- og sikkerhedshensyn som undskyldning for ikke at tillade konkurrenter på deres platforme.

- Det vigtige her er, at det ikke er et skjold mod konkurrence. Jeg tror ikke, at kunderne vil opgive hverken sikkerhed eller privatliv, hvis de bruger en anden app-butik eller side-loader, sagde Margrethe Vestager til Reuters.

Varsler kæmpe konsekvenser

Apple hævder, at den strenge kontrol og regelsæt er for at være sikker på at iOS-apps er sikre og troværdige at bruge.

Kritikere mener dog, at kravene er for strenge, og at App Stores gebyr på 30 procent tillader dem at have for meget kontrol over økosystemet mellem Apple-produkter.

Tidligere topembedsmænd fra USA's efterretningstjeneste CIA og sikkerhedstjenesten NSA har underskrevet et brev, hvor de fortæller, at forslaget kan være decideret landsskadeligt, skriver CNN.

- At kræve, at Apple-enheder accepterer tredjepartsapps og app-butikker, øger risikoen for malware (skadelige programmer, red.), hvilket er direkte forbundet med en øget risiko for den nationale sikkerhed, skriver de.

Porno, stalking og virus

Googles styresystem, Android, har altid haft muligheden for at tilgå apps uden om det officielle Google Play.

Amazon, Samsung, Huawei og et hav af mindre kendte udbydere har deres egne butikker. Nogle har samme apps til lavere priser for at konkurrere med Google, andre har deres helt egne uofficielle apps.

Selvom det giver Android-brugere lavere priser og flere apps at vælge mellem, har der været mange kontroversielle apps fra alternative kilder.

For eksempel appen Girls Around Me, der gav lidt for interesserede mænd mulighed for at få notifikationer om kvinders placering, hvis de blev tagget eller tjekkede ind på sociale medier.

Andre apps som Showbox tilbød stribevis af gratis film og serier, men stjal og solgte brugerens data ulovligt, eller en lang række porno-apps, der endte med at inficere telefoner med virus ifølge Virustotal, der er Googles eget virusprogram.