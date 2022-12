Australsk lovforslag skal gøre 'gambling' i spil ulovligt for mindreårige

Hvis der er noget, folk enten elsker eller hader, så er det de såkaldte lootboxes.

De findes efterhånden i de fleste onlinespil og dækker egentlig bare over virtuelle varer, man kan købe sig til.

Oftest er det dog skruet sådan sammen, at man ikke ved, hvad man får i den lootbox, man køber i sit spil.

Derfor vil chancerne for at få noget rigtig godt også for det meste være som med den årlige skrabejulekalender, hvor man tror, man får noget godt, men altid ender med ni juletræer.

I Australien ladet det dog til, at de endelig har fået nok af lootboxes.

I hvert har parlementsmedlemmet Andrew Wilkie nu fremlagt sit længe ventede lootbox-lovforslag, der skal gøre det sværere for mindreårige at gamble med de virtuelle kasser.

Det skriver mediet Gameindustry.biz.

Annonce:

Minder om poker

Med lovforslaget er det hans mål, at spil med lootboxes i fremtiden skal have en aldersgrænse på 18 år og en forældreadvarsel.

Det er nemlig hans håb, at børn og unge helt stopper med at spille spil med lootboxes.

’Ved at lokke unge spillere med potentielle spil-vindende-varer, opfordre til risikovillig adfærd for tilfældige belønninger og til at blive ved med at bruge penge, så er det klart, at lootboxes vækker de samme følelser som pokermaskiner og andre gamlingaktiviteter’, sagde Andrew Wilkie, da han fremlagde lovforslaget.

Den australske regering har i flere år forsøgt at bekæmpe lootboxes i spil.

I 2018 konkluderede en komité eksempelvis, at de virtuelle kasser opfyldte alle de psykologiske kriterier for gambling, men dog ikke den juridiske definition.

Alle de største spil i verden lige har højst sandsynligt lootbox-elementer i sig.

Et af dem er Fifa 23.

I onlinefunktionen Ultimate Team, hvor man skal sammensætte sit eget hold, kan man nemlig åbne spillerpakker med tilfældigt indhold.

Annonce:

De kan enten købes for rigtige penge eller valuta optjent i spillet, men man har ingen chance for at vide, hvilke spillere, man åbner.

I Twitteropslaget nedenfor kan du se en af de mest populære Fifa-streamere, der åbner en spillerpakke.