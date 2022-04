Bezos provokerer med 'interessant spørgsmål'

Amazonstifteren Jeff Bezos har natten til tirsdag dansk tid sendt en stikpille til Elon Musk, efter Musk mandag indgik aftale med Twitters bestyrelse om at købe det sociale medie for 44 milliarder dollars.

På Twitter fremhæver Bezos, der er verdens næstrigeste person, Teslas tætte bånd til Kina.

- Interessant spørgsmål. Har de kinesiske myndigheder lige fået en smule mere indflydelse på rådhuspladsen?, spørger Jezz Bezos.

Elon Musk har selv kaldt Twitter for 'den digitale rådhusplads, hvor emner, som er vitale for menneskets fremtid, bliver debatteret'.

'Provokerende'

Det amerikanske medie Bloomberg kalder i en artikel Bezos spørgsmål for 'provokerende'.

Omkring halvdelen af alle Teslaer, der blev solgt globalt i løbet af de seneste tre år, er produceret i Kina, og Elon Musk har for nyligt sagt, at han ønske at fordoble det tal.

Jeff Bezos citerer en journalist fra New York Times, som skriver, at Kina er Teslas næststørste marked kun overgået af USA.

Ekstremt god

Bezos fortsætter i en serie af tweets med at besvare sit eget spørgsmål.

- Mit eget svar til dette spørgsmål er sikkert ikke. Det mere sandsynlige udfald i denne henseende er kompleksitet i Kina for Tesla snarere end censur på Twitter.

- Men vi må se. Musk er ekstremt god til at navigere i denne form for kompleksitet.

Bloomberg har uden held forsøgt at få en kommentar fra Elon Musk.

Adskillige timer før Jeff Bezos stikpille skrev Musk selv på Twitter:

- Jeg håber, at selv mine værste kritikere bliver på Twitter, for det er, hvad ytringsfrihed betyder, skrev Musk på Twitter, et par timer inden at handlen blev offentliggjort.

- Ytringsfrihed er grundstenen i et fungerende demokrati, og Twitter er det digitale bytorv, hvor vigtige spørgsmål om menneskehedens fremtid diskuteres, skrev han i en anden meddelelse.

Et andet sæt regler

Flere amerikanske politikere og meningsdannere har udtryk stor bekymring over Elon Musks opkøb af Twitter heriblandt den amerikanske senator Elizabeth Warren, der i 2019 forsøgte af blive præsidentkandidat.

Senator Elizabeth Warren. Foto: Amanda Sabga/Ritzau Scanpix

- Denne aftale er farlig for vores demokrati. Milliardærer som Elon Musk spiller efter et andet sæt regler end alle andre og samler magt for egen vindings skyld. Vi har brug for en formueskat og stærke regler for at holde store techfirmaer ansvarlige, skriver hun på Twitter.