Bilister raser over ny stikker-app

En softwarevirksomhed i Storbritannien er blevet mødt af så voldsomme reaktioner fra bilister, at de ikke længere tør stå frem med navn.

Fartkamera-appen Speedcam Anywhere lader alle måle andre bilisters hastighed ved hjælp af telefonens videokamera og kunstig intelligens.

Efterfølgende kan man downloade og dele en rapport med billeder af bilen og informationer om, hvor og hvornår bilisten har kørt, og hvor meget hastighedsgrænsen er overskredet.

Nu bliver virksomhedens ansatte mødt af så grove beskeder, at de kun tør optræde anonymt, skriver The Guardian.

Minder om Østtysklands Stasi-overvågning

Appen blev lanceret i sidste måned og er skabt af et hold af forskere i kunstig intelligens med baggrund i Silicon Valley.

De anonyme udviklere siger, at programmet er lavet for at få politiet til at tage hastighedsoverskridelser mere alvorligt og for at vise, i hvilke områder det står særligt slemt til.

Bilisterne i Storbritannien har ikke taget pænt imod idéen.

- Vi får ret voldsomme og grove e-mails, siger grundlæggeren af Speedcam Anywhere.

I en online-anmeldelse lyder det f.eks.:

'I Østtyskland blev borgere opfordret til at rapportere deres naboer til Stasi (...). Tillykke med at skabe en moderne version af det!'

Den anonyme grundlægger siger, at nogle synes, det er en fin idé, mens kritikerne mener, at det gør samfundet til en overvågningsstat.

Hverken i Storbritannien eller Danmark er det muligt for andre end politiet at uddele bøder, og grundlæggerens hensigt er på papiret også kun at informere politiet.

Nettet flyder dog over med vrede anmeldelser.

- Jeg kan se begge sider af det, men jeg synes, at hvis det er lovpligtigt at overholde fartgrænsen, skal den overholdes.

FDM: Dårlig idé

Bilejernes interesseorganisation, FDM, mener ikke, det er en god idé at lade almindelige mennesker blande sig i andres kørsel.

- Det sker, at folk bliver vrede og opsøger færdselsbetjente, og der er politiet uddannet til at konfliktnedtrappe. Det er bestemt ikke sikkert, det ender lige så pænt, hvis almindelige mennesker står og filmer hinanden i vejkanten, siger Dennis Lange, der er chefkonsulent i FDM.

Chefkonsulentens frygt for vrede bilister virker heller ikke ubegrundet, når man læser brugernes anmeldelser.

Flere skriver, at vrede bilister er stoppet op eller vendt om for at give et par vrede ord med på vejen.

En bruger skriver, at første gang, han brugte appen på sin vej, opsøgte en vred bilist ham efterfølgende.

'Han vidste, hvorfor jeg optog ham, og det førte til et meget konfronterende møde. Jeg tror, det er meget usikkert for enkeltpersoner at bruge,' skriver han.

Derfor mener Dennis Lange, at man skal blande sig uden om politiets arbejde.

- Vi er bestemt ikke fans af den app eller idéen om at filme hinanden. Det er politiets opgave at tage sig af bilister, der kører for stærkt, ikke hr. og fru Jensen.

Google nægtede først at tro på, at det var muligt at mule hastighed med kunstig intelligens, men måtte overgive sig og tillade appen, da virksomheden kunne dokumentere målingernes præcision.

En iOS-version af Speedcam Anywhere er klar og afventer Apples godkendelse.

Ekstra Bladet har kontaktet virksomheden bag appen for at få svar på, hvornår de forventer at åbne for danske brugere. De er ikke vendt tilbage.