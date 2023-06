Billigste nogensinde

Ny Volvo: Volvo vil være med i priskrigen på elbiler. Den nye Volvo EX30 - en lille elektrisk SUV med store ambitioner - får Tesla Model 3 til at virke dyr

Når det gælder elbiler, har Volvo ikke kunnet konkurrere med de billigere elektriske biler på det danske marked. Men det skal være slut nu, for producenten har netop løftet sløret for nye, lille fuldelektriske SUV, der i den grad giver smæk for skillingen.

Lille SUV er perfekt til bykørsel

Volvo EX30 er den perfekte elbil til bykørsel. Trods relativt små dimensioner på 4.233 mm i længden, 1.549 mm højden og 2.032 mm i bredden har den i sædvanlig Volvo-stil en lang akselafstand på 2.650 mm.

- Den fuldelektriske EX30 er vores mindste SUV nogensinde, men det er en stor nyhed for vores kunder og for os som virksomhed. Vi siger, at Volvo EX30 er lille, men alligevel stor, fordi den leverer alt, hvad du kan ønske dig fra en Volvo – bare i en mindre pakke, siger Jim Rowan, der er direktør i Volvo Cars.

Volvo EX30 er den bil fra Volvo med det mindste klimaaftryk nogensinde. I EX30 er det samlede CO₂-fodaftryk reduceret med 25 pct. sammenlignet med de eksisterende elbiler C40 og XC40 målt over 200.000 km kørsel.

Den lille SUV har plads til fem personer og har et bagagerum på 400 liter, som kan udvides til 904 liter. Et lille frunk giver 7 liter ekstra liter opbevaring foran.

480 km rækkevidde og lynhurtig acceleration

Volvo EX30 kan være både en energieffektiv og lynende hurtig elbil alt variant og transmissionssystem.

Enkeltmotorudgaven med standard rækkevidde har et 49,15 kWh batteri af typen LFP, som er billigere at producere, men som ’kun’ har en rækkevidde på 344 kilometer.

I varianten med det større batteri på 64,8 kWh af typen NMC er rækkevidden forøget til 480 kilometer.

Performance-modellen med to elmotorer på i alt 428 hk (315 kW) klarer 0-100 km/t på kun 3,6 sekunder, og rækkevidden er fortsat på fornuftige 460 km.

EX30 understøtter DC-opladning på op til 154 kW, og en opladning er dermed klaret på 26 minutter. De to varianter med lang rækkevidde understøtter desuden hurtig 22 kW AC-opladning, hvis man vælger den største Ultra-udstyrspakke.

56.000 kr. billigere end Tesla Model 3

Volvo EX30 er en forbavsende billig elbil. Med en startpris på 274.000 kr. er den hele 56.000 kr. billigere end Teslas i forvejen prisvenlige Model 3.

Udstyrsvariant Single Motor Standard Range Single Motor Extended Range Twin Motor Performance Core 274.000 kr. 309.000 kr. - Plus 302.000 kr. 337.000 kr. - Ultra - 361.000 kr. 381.000 kr.

Ingen varmepumpe i den billigste Volvo EX30

For at holde prisen nede har Volvo også måttet skære helt ind til benet, når det kommer til udstyr. Du må for eksempel undvære varmepumpe i den absolut billigste variant.

Der er dog stadig fundet plads til blandt andet klimaanlæg (1 zone), adaptiv fartpilot, digital adgang med NFC-kort, parkeringskamera- og sensorer bag, 12,3 tommer kombineret infotainment- og førerskærm med Google-infotainentsystem, 4 års 5G-opkobling, Apple CarPlay, soundbar med fem højtalere og et væld af sikkerhedsfunktioner.

De to øvrige udstyrspakker, Plus og Ultra, koster henholdsvis 28.000 og 24.000 kr. at opgradere til.

I dem får du blandt andet 2-zonet klimaanlæg, opbevaringsrum mellem forsæderne, Pilot Assist, Lane Change Assist, parkeringssensor for og bag, to USB C-porte bag, trådløs mobilopladning, forbedret lydanlæg, panoramaglastag, 22 kW AC-opladning, el-justerbare sæder, 360 graders parkeringskamera og parkeringsassistent.

