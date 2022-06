Bizar opfindelse: 'Halv-svedig' robotfinger med levende hud

Japanske forskere har lavet en mærkværdig robotfinger med levende hud, som endda også har vist sig at kunne helbrede sig selv

Måske kan du snart få din egen personlige hjælper til at pille næse.

Japanske forskere har i hvert fald lavet en 'halv-svedig' robotfinger, som er dækket af levende hud. Ifølge forskerne selv bringer opfindelsen videnskaben et skridt nærmere på menneskelignende robotter.

Det skriver britiske The Guardian.

Det første skridt

Hos forskerne er der masser af entusiasme og gåpåmod at spor, selvom flere var splittet i debatten om, hvorvidt folk ville synes, at den menneskelignende robotfinger er uhyggelig eller ej.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Vi er overraskede over, hvor godt hudvævet tilpasser sig robottens overflade. Dette arbejde er kun det første skridt mod at skabe robotter dækket med levende hud, siger Shoji Takeuchi, som er professor ved Universitetet i Tokyo og ledede arbejdet med robotfingeren.

Ifølge Shoji Takeuchi er levende hud den 'ultimative løsning' til at give robotter et mere levende udtryk, når det kommer til berøring og udseende.

Slet ikke færdig

Arbejdet har slet ikke nået til den sidste fase endnu. Huden er meget svagere end normal hud, og det skal holdes fugtigt, da cellerne dør, hvis huden bliver for tør.

Derfor har forskerholdet stadig meget planlagt i den nærmeste fremtid.

Her vil man nemlig inkorporere mere sofistikerede strukturer i selve huden, herunder sensoriske neuroner, hårsække, negle og svedkirtler. Dertil arbejder man også på at beklæde et helt robotansigt med samme hud.