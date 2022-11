Black Friday-guide: Denne skærm skal du købe

Det er svært at finde rundt i TV-junglen og endnu sværere, når man er under tidspres på Black Friday. Ekstra Bladet giver i samarbejde med Flatpanels gode råd til vælge den rigtige TV-skærm

Smart TV er faktisk slet ikke så smarte.

Tv-kanaler kan stadig trækkes ud af antennestikket, men hvis du streamer skal du sikre dig, at TV'et har de relevante apps - ikke alle Smart TV tilbyder alle apps. TV-platformen i Smart TV opgraderes generelt ikke til nye versioner efter købstidspunktet, hvorfor apps med tiden bliver sløve eller helt ophører med at fungere. Undtagelsen er Android TV, der også kendes som Google TV.

Vores anbefaling er derfor at købe Android TV / Google TV, hvis du vil have det hele indbygget. Ellers bør man forberede sig på, at Chromecast eller Apple TV 4K boks kan blive nødvendig til TV-skærme bygget på andre TV-platforme. Det gør som sådan ikke noget for vi mener, at Apple TV 4K giver en væsentlig bedre brugeroplevelse til apps og streaming. TV'ets fjernbetjening kan styre både Chromecast og Apple TV.

Glem 8K, sats på 4K HDR

4K-opløsning har overtaget efter HD, mens 8K trænger sig på. Det er dog for tidligt at købe 8K. Der findes ikke 8K-indhold og der er heller ikke udsigt til det i nærmeste fremtid. Historien om opskalering er en salgstale og 8K TV er - selvom de er dyrere - ikke udstyret med nyeste skærmteknologi.

Streamer du film/serier eller spiller konsolspil, så er HDR (High Dynamic Range) en større billedbedring end 8K. HDR er en udvidet lys- og farveskala, som kan få billedet til at funkle. Det kræver, at indholdet er skabt i HDR og at TV'et har den rette skærmhardware.

OLED anbefales

For at få størst udbytte af 4K og HDR anbefaler vi OLED TV, som alle førende producenter sælger. Engang var OLED TV dyre, men prisen under årets Black Friday starter på 5.444 kroner i 55-tommer. End ikke det dyreste 'QLED' TV, som er fancy marketing for et traditionel LCD TV, kan matche billedkvaliteten fra OLED, som er ved at vende op og ned på TV-markedet.

Lyd til TV'et

Lyd i fladskærmen? Generelt er den ret flad, men TV-producenterne er begyndt at kræse mere for lyden i dyrere modeller. Vil man have den store lydoplevelse til film så kommer man dog ikke udenom særskilte højttalere eller soundbar.

Dolby Atmos er den nyeste udvikling på området, men det kræver en potent soundbar eller HiFi, hvis man for alvor vil have noget ud af formatet.

Størrelse og TV-mærke

Hvilket TV-mærke bør man satse på? Smag og behag. De store aktører såsom LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony og TCL laver alle både gode og mindre gode TV-skærme, og der findes ikke dokumentation for, at nogle mærker i prisklassen holder væsentligt længere end andre.

Som nævnt er OLED ved at vende op og ned på TV-markedet fordi man for relativt få penge kan få så godt som markedets bedste billedkvalitet. Det er en unik situation, som vi aldrig før har set.

Afslutningsvis skal man bestemme sig for størrelsen på TV-skærmen og vores anbefaling er, at man som udgangspunkt satser på minimum 55- eller 65-tommer, men overvejer endnu større, hvis stuen kan bære det. Det kan lyde voldsomt med et 77-tommer OLED TV, men vi hører så godt som aldrig folk fortryde, at de købte et stort TV. Det modsatte hører vi derimod ofte.

God TV-jagt på Black Friday!



