'Blæser sokkerne af dig'

Med lanceringen af Beosound Theatre har Bang & Olufsen nu to soundbarer, der fungerer med TV-skærme af andre mærker. Produktet blev præsenteret op til IFA-messen i Berlin, hvor Flatpanels.dk deltog ved en seance, der kom omkring B&Os nye strategi og i dybden med Beosound Theatre.

- Beosound Theatre vil blæse sokkerne af dig, sagde Kristian Teär, som er CEO hos Bang & Olufsen, som åbningskommentar.

Den eksisterende Beosound Stage koster ca. 12.000 kroner mens Beosound Theatre koster markant mere; fra 49.400 kroner alene og fra 80.000 kroner med TV-opsætning.

Den endelige pris afhænger af designvalg. Prisen afspejler ifølge selskabet, at Theatre er en fleksibel og modulær løsning, som er skabt til at holde i rigtig mange år, samtidig med, at man får den vel nok mest kraftfulde soundbar.

Beosound Theatre med tv-skærm fastmonteret. Foto: Flatpanels

En fleksibel, modulær soundbar

Ved præsentationen i Berlin stod Theatre henholdsvis alene, integreret med forskellige TV-skærme samt udvidet med andre B&O-højttalere. Med den 'rigtige' TV-skærm, dvs. LGs G-serie af OLED TV, ligner opsætningen næsten et komplet B&O TV.

Kun næsten, idet nuancen på rammen afviger lidt fra soundbarens aluminiumstone.

Til montering af en TV-skærm ovenpå soundbaren findes et beslag, der følger VESA-specifikationen. Det betyder, at TV-modeller fra forskellige mærker kan monteres. B&O sagde, at de selv har afprøvet adskillige TV-modeller, som alle passede - skærmen bør dog minimum være 55-tommer.

Beslaget kan justeres, så TV'et kommer tæt ned mod soundbaren og TV'et flugter med soundbarens aluminiumsrammen, men det er klart, at der vil findes TV-modeller med f.eks. logo, som ligger dybere end underkanten, der kan forstyrre det strømlignende udseende.

I forhold til bredden kan 'vingerne' på soundbaren udskiftes.

Foto: Flatpanels.dk

Mozart fra nye design- & softwarehold

Bang & Olufsens nye designchef Miklu Silvanto, som tiltrådte i starten af 2021, fortalte, at man har arbejdet på at opbygge et internt designhold og pt. er i gang med at opbygge et internt softwarehold.

At trække disse opgaver helt ind til kroppen er afgørende for at skabe produkter, som kan spille sammen i mange år.

- Interoperabilitet er vigtigt, pointerede Miklu Silvanto, som har en baggrund hos Apples designteam gennem 8 år.

Resultatet er Mozart-platformen, som sikrer, at B&O-produkter mange år frem også kan opdateres.

- Mozart-platformen er hjertet af Bang & Olufsen, understregede Miklu.

- Det er Bang & Olufsens egen platform.

Miklu Silvanto er chefdesigner og vicedirektør hos B&O. Foto: Flatpanels

Lyttetest: Alene og i surround

Beosound Theatre kan spille sammen med B&O-højttalere helt tilbage fra 1986. Der er altså god chance for, at husstande, der allerede ejer B&O-højttalere, kan koble dem til opsætningen.

Har man ikke det, så kan Beosound Theatre sagtens stå alene. Sådan startede lyttetesten med musik og filmklip. Soundbaren har masser af power og bas. Den formår at levere klare stemmer og detaljerede mellemtoner både under film og til blandet musik - fra akustisk til elektronisk til heavy rock.



Læs resten af lyttetesten og artiklen på Flatpanels.dk.



