Blandt de bedste nogensinde

Tavshedsklausulen er brudt, og anmeldelserne pibler ud fra alverdens gameroutlets, som har fået lov til at teste det hypede aktionrollespil Elden Ring før udgivelsen fredag.

Allerede nu tegner der sig et billede af et spil, der tager anmelderne med storm.

Hos Metacritic, som indsamler og opsummerer anmeldelser globalt, tegner der sig foreløbigt et billede af, at Elden Ring hører til blandt de højest scorende spil.

Her scorer Elden Ring 97 point ud af 100 mulige og lægger sig dermed på en delt tredjeplads. Tæller man de delte placeringer med, lægger spillet sig på en foreløbig 18.-plads blandt mere end 19.000 spil, som er udkommet i løbet af mere end to årtier.

Spillet er omfattende, og der vil komme mange flere anmeldelser i løbet af de næste par uger, som både kan trække spillet op og ned ad listen.

Præsenteret med timing

Den japanske spiludvikler From Software afslørede spillet ved den amerikanske underholdningsmesse E3 i 2019, og her blev det præsenteret som et samarbejde mellem 'Game of Thrones'-forfatteren George R.R. Martin og den visionære spildirektør Hidetaka Miyazaki, der skabte spillet Dark Souls, som sidenhen har lagt navn til en helt genre.

Afsløringen kom blot få måneder efter premieren på den afsluttende sæson af den populære tv-serie 'Game of Thrones', så samarbejdet blev set som spektakulært hos gamere og fans af fantasyserien.

Enorm skala

I sommeren 2021 løftede Hidetaka Miyazaki sløret for samarbejdet i et interview med IGN og afslørede nye detaljer.

- Det er svært at opsummere kort, hvad Elden Ring er. Men for os repræsenterer det en kulmination af vores knowhow, vores passion på tværs af vores spil, at levere en helt nyt, mørkt fantasy-spil. Og vi er meget spændte på endelig at afsløre det, sagde Miyazaki.

- Hvad angår spillets karakteristika, har vi virkelig været fokuserede på at skabe noget med en følelse af enorm skala, bredde og åbenhed i The Lands Between, som er den verden, du kommer til at udforske.

- Vi ønskede at involverede George R.R. Martin i arbejdet med at skabe denne enorme verden. Han bragte ting til bordet, som vi ikke kunne have skabt uden ham, i form af historiefortælling og følelsen af personlighed og drama. Vi sætter kæmpe pris på hans engagement, sagde Hidetaka Miyazaki.

Spillet udkommer på PlayStation, Xbox og pc (Windows) fredag 25. februar.