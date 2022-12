Blev udskældt internetstjerne afsløret af pizza-æske?

Internetpersonligheden og hans bror Tristan er mistænkt for menneskesmugling, voldtægt og for at have startet en gruppe for organiseret kriminalitet

Politiet skulle bruge under 24 timer på at finde frem til det kontroversielle verdensfænomen Andrew Tate

Den rumænske pendant til et Wolt-bud har nok ikke fået sine drikkepenge i denne omgang.

For noget tyder på, at det har været hans pizza-levering, der har fået den allestedsnærværende og kontroversielle internetstjerne Andrew Tate anholdt i Rumænien for menneskesmugling, voldtægt og for at have startet en gruppe for organiseret kriminalitet.

Det skriver The Independent.

For på en video, som Andrew Tate har lagt ud på Twitter, hvor han adresserer sin online ’beef’ med den svenske klimaaktivist Greta Thunberg, får han stukket to pizzabakker i hænderne.

'Giv mig venligst pizza og sørg for, at æskerne ikke bliver genbrugt,' siger han i opslaget.

Du kan se hele videoen nedenfor.

Og det fortryder han måske nu.

Annonce:

For pizzaerne er fra den rumænske pizza-kæde Jerry's, og flere har derfor spekuleret i, om det kan have været sådan, myndighederne fandt frem til ham.

Det rumænske direktorat for organiseret kriminalitet og terrorisme har nemlig ventet i ni måneder på, at Andrew Tate og hans bror skulle vende tilbage til landet, og dagen efter videoen blev offentligjort, blev de begge anholdt.

Andrew Tate blev anholdt Foto: Inquam Photos/Octavganea/Ritzau Scanpix

Borgerrettighedsjuristen, Alejandra Caraballo har i en længere tråd forklaret, hvorfor hun tror, at pizza-æskerne har været med til at få ham anholdt.

’Tror jeg, at det her var det afgørende bevis for politiet? Absolut ikke. Men jeg tror, ​​at det kan have været brugt til nemt at placere Andrew Tate i hans hjem i Rumænien inden for en stram tidsramme,’ skriver hun blandt andet på Twitter.

Du kan se hele hendes opslag nedenfor.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Den 35-årige britisk-amerikaner Andrew Tate er fire gange verdensmester i kickboksning, tidligere TV-stjerne i Storbritannien og så har han meget voldsomme holdninger til blandt andet kvinder, kønsroller og overvægtige mennesker.

Alligevel er han enormt populær på de sociale medier, som du kan læse meget mere om her.