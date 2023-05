Bliv rejseklar: Husk at give dit mobilabonnement et sommertjek

Mange danskere rejser til udlandet hen over sommeren, og for de flestes vedkommende foregår det med mobiltelefonen som fast rejsemakker.

Men har du styr på dit mobilabonnement forud for udlandsrejsen? Undgå ubehagelige overraskelser og en dyr mobilregning med disse tips.

Sørg for at have det rette mobilabonnement

Det absolut vigtigste, du kan gøre forud for din rejse til udlandet, er at sikre dig, at du har det rette mobilabonnement. Og har du ikke det, bør du i god tid skifte til et abonnement, der passer til din rejse.

Køb et mobilabonnement med roaming i udlandet

De fleste danskeres rejse til udlandet foregår til et andet EU-land. Derfor behøver du muligvis slet ikke at skifte hverken teleselskab eller abonnement.

Rigtig mange mobilabonnementer indeholder nemlig en begrænset mængde data, som kan anvendes i samtlige EU-lande. I dit teleselskabs selvbetjening kan du logge ind og se, om du har et mobilabonnement, der kan bruges i EU, og hvor meget data du har til rådighed.

Flere lavprisselskaber som duka, eesy, CBB Mobil, Call me og OiSTER sælger for tiden billige mobilabonnementer med ekstra meget data til brug i EU.

Hvis du skal rejse til et land uden for EU, bør du søge mod de store og dyre teleselskaber YouSee, Telenor, Telia og 3. De tilbyder roaming i henholdsvis 48, 55, 56 og 73 lande. Læs meget mere om roaming uden for EU her.

Køb et lokalt SIM-kort

Du bør også overveje muligheden for at købe et lokalt SIM-kort i det land, du rejser til. Et pre-paid SIM card, som det også hedder, er et forudbetalt midlertidigt SIM-kort, som indeholder en begrænset mængde tale, SMS, MMS og data, som kan bruges i det pågældende land.

Det kan give mening at købe sådan et SIM-kort, hvis du skal rejse til et land, som et dansk teleselskab ikke tilbyder gebyrfri roaming i. Det kan også give mening, hvis du bare ikke gider besværet med at skulle skifte teleselskab for en kort udlandsrejse.

Hvor meget tale, SMS, MMS og data du får for pengene med et lokalt SIM-kort, varierer meget fra land til land, fra teleselskab til teleselskab og fra forhandler til forhandler. SIM-kortene kan typisk købes i lufthavne, kiosker og dagligvarebutikker.

Brug offentlig Wi-Fi, når det er muligt

Hvis du ikke har behov for jævnligt at skulle hive mobilen frem under ferien, kan det være, at du slet ikke behøver at købe hverken et særligt mobilabonnement eller et lokalt SIM-kort på din destination.

I mange tilfælde kan man snildt klare sig ved at være koblet til Wi-Fi i lufthavne, indkøbscentre, konferencecentre, busser, tog og på hoteller.

Download indhold hjemmefra til offline brug

Inden du rejser til udlandet, gør du også klogt i at downloade så meget indhold til offline brug som muligt. For eksempel kan du på mange streamingtjenester som Spotify og Netflix downloade film, serier og musik til offline afspilning, så du kan bruge dem, selv om du ikke har internetadgang på mobilen.

Ligeså kan du i Google Maps downloade store områder af lande til offline brug, så du kan finde rundt selv uden mobildækning.

