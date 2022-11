Blodbadet er i gang: - Der er brug for meget mere regulering

Du er fyret. Du er fyret. Og du er fyret.

Sådan lyder det lige nu mange steder hos de største tech-virksomheder i verden, som har gang i et regulært blodbad.

I starten af november meldte Meta ud om den største fyringsrunde i virksomheden til dato, der ville koste mindst 11.000 mennesker deres arbejde.

Også giganter som Twitter og Amazon har været ude med den store sparekniv, og nu er turen efter alt at dømme kommet til HP og Google.

Førstnævnte har tænkt sig at fyre i omegnen af 6000 mennesker, mens Google ifølge talrige ryger vil skille sig af med flere tusind af sine 'mest dovne' medarbejdere.

På oversigtsmediet Layoffs.fyi kan man se, at der indtil videre i år har været over 137.000 fyrede i tech-branchen, og alt tyder altså på, at tallet bliver endnu højere, inden året er omme.

Ifølge Mikkel Flyverbom, der er professor på Copenhagen Business School, medlem af Digitaliseringsrådet og Dataetisk Råd samt formand for regeringens ekspertgruppe om techgiganter, så er der flere forskellige grunde til de massive massefyringer hos så mange tech-giganter lige nu.

Twitter har for eksempel fået en ny og omstridt chef i Elon Musk, mens Apple har opdateret deres styresystem, så det er blevet sværere for Facebook og andre at lave målrettet marketing til brugerne.

Derudover har inflationen nok også haft sin indvirkning, ligesom mange annoncører har trukket sig lidt, forklarer han.

- Lige nu ser vi rigtig mange ting, som ramler sammen. Der er store strukturelle forandringer, som begynder at blive tydelige, som EU-reguleringer og en ny skattelovgivning i Storbritaanien. Der bliver på mange måder hakket hjørner af tech-virksomhedsmaskinen, og det er positivt, siger Mikkel Flyverbom.

Rammer ikke Danmark

Flere af virksomhederne har også oprustet under corona-pandemien, og ifølge CBS-professoren forsøger de derfor nu at normalisere sig selv igen.

Samtidig har flere af dem haft tvivlsomme projekter, som eksempelvis Mark Zuckerbergs Metaverse, som nok aldrig rigtig blev den succes, han havde håbet på.

- Man famler lidt efter det næste produkt og spilder mange penge på idéer, som ikke bliver til noget, siger Mikkel Flyverbom.

Med købet af Twitter har Elon Musk sat gang i en revolution på det sociale medie, som allerede har kostet en del medarbejdere deres job. Foto: Samuel Corum/Ritzau Scanpix

Han regner dog ikke med, at det får den store betydning for os i Danmark lige nu og her.

- Jeg tror ikke, at den enkelte bruger vil kunne mærke forskel i det næste lange stykke tid. Men når ting kollapser i USA, så skaber det ofte ringe i vandet i vores del af verden, og mit forsigtige bud er, at vi måske står over for en periode, hvor den teknologiske udvikling ændrer sig til at være noget andet end den cowboy-kapitalistiske tilgang, vi har set de sidste mange år.

Faktisk håber Mikkel Flyverbom, at vi i fremtiden kommer til at få meget mere regulering af tech-branchen, end tilfældet er i dag.

- Mere regulering er uden tvivl godt, for tech-virksomhederne har fået lov til at køre showet uden at tage højde for skadevirkninger, præcis som vi tidligere har set det hos tobaks-og medicinalindustrien, forklarer han.

