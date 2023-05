Blodbladet fortsætter: Meta vil fyre tusinder

Tredje bølge af de omfattende fyringer hos tech-giganten starter efter alt at dømme i denne uge

Spænd sikkerhedsbæltet og håb på, at det ikke er dig, der bliver peget på.

Sådan tænker medarbejderne i Mark Zuckerbergs Meta nok lige nu, hvor der for gud ved hvilken gang er massefyringer på vej.

Det skriver tech-mediet The Verge.

Meldingerne kommer, efter Meta-chef Nick Glegg har fortalt medarbejdere på et lukket møde, som The Verge har hørt optagelser fra, at tredje fyringsrunde vil begynde i denne uge.

Her beskriver han blandt andet forløbet som en tid ’med stor angst og usikkerhed.’

Mark Zuckerberg beskriver fyringsrunden som en 'fase fyldt med forandringer.' Foto: Erin Scott.



Samtidig slår han fast, at han ville ønske, at der fandtes en nem måde at give de berørte medarbejder trøst på.

’Jeg har faktisk fået endnu mere beundring for vores ansatte, som – på trods af den store usikkerhed – fortsat udviser robusthed og professionalisme, sagde han under mødet.

I november sidste år fyrede Meta omkring 11.000 medarbejdere. Siden har de meddelt, at omkring 10.000 mere mister deres job inden udgangen af maj.

I april fyrede de 4000 i deres teknologiafdeling.

Mark Zuckerberg har beskrevet fyringsrunden som en ’fase fyldt med forandringer’.