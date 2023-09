BMW trækker i land: Varme røve skal være gratis

Et upopulært salgs-eksperiment skrottes nu fuldstændig af BMW, som ikke længere vil kræve månedlige betalinger for sædevarme

Der er godt nyt til dem, der gerne vil have ætsende varme balder, når de kører rundt i deres ’Bimmer.’

For BMW trækker nu en af deres måske mest omdiskuterede planer tilbage. Man skal nemlig alligevel ikke til lommerne måned efter måned for at få adgang til sædevarme i sin bil fra den tyske bilproducent.

Det skriver The Verge.

Udmeldingen kommer efter massive protester fra bilejere, som ifølge techmediet ikke ville betale i omegnen af 125 kroner om måneden i et abonnement for ’ekstra funktioner,’ der allerede er installeret i deres bil.

Når først man har oplevet varme i sædet, så er man et nyt menneske. Foto: BMW

'Forkert opfattelse'

Ifølge Pieter Nota, der er medlem af BMW’s bestyrelse og har ansvaret for salg og marketing, så var planerne om at tage ekstra penge for sædevarme en del af bil-skabernes ’eksperiment’ med at indføre mikrotransaktioner – hvilket vil sige små og løbende betalinger.

’Vi troede, at vi kunne levere en ekstra service for vores kunder ved at give dem chance for, at aktivere det (sædevarme, red.) senere, men brugerne har ikke taget godt imod det,' siger han og uddyber:

’Folk føler, at de kommer til at betale dobbelt – hvilket godt nok ikke var sandt, men sådan opfattede folk det, så derfor stopper vi det nu.'

Sædevarme og varme i rattet kommer højst sandsynligt stadig til at koste ekstra som tilkøb hos forhandlerne.

Sædevarme eller ej, så ser 2022-udgaven af BMW M240i xDrive Coupe stadig ud til at være en dejlig bil. Foto: BMW

Flammehav

Herhjemme har BMW været i modvind af en helt anden grund.

Ekstra Bladet har nemlig tidligere på året talt med en række forhenværende og nuværende BMW-ejere, som har været involveret i voldsomme bilbrande.

Ens for nærmest dem alle var, at de ikke havde fået svar på, hvorfor deres 'bimmere' brød i brand under kørslen.