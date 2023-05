Boblebad-stjerne i ny satsning: 'Trives med at tage chancer'

Har du altid drømt om at date en af de mest populære og omdiskuterede Twitch-streamere i verden, så får du muligheden for det nu.

For Kaitlyn Siragusa, der er kendt på streamingplatformen Twitch som Amouranth, springer nu ud på datingmarkedet.

Eller det vil sige, at en virtuel udgave af hende gør det.

Det skriver spil-mediet Dexerto.

I samarbejde med AI-virksomheden Forever Voices, der tidligere har været med til at skabe en tilsvarende chatrobot ved navn CarynAI, kan fans derfor nu sende lydbeskeder til chatrobotten, som hedder AI Amourant.

Efterfølgende vil de modtage svar, der har samme stemme og giver svar, som virkelighedens Amouranth ville gøre det.

Nedenfor ses et udpluk af chatten med den nye chatrobot.

'En altomfattende oplevelse'

Amouranth startede sin karriere med at filme sig selv spille computerspil for på streaming-platformen Twitch, men hun er nok bedst kendt for sine boblebadsvideoer, hvor hun ikke så overraskende optræder i bikini.

Og med den nye chatrobot kan folk nu komme 'endnu tættere' på streaming-stjernen end nogensinde før.

I en pressemeddelelse fra folkene bag AI Amouranth fremgår det, at fans kan se frem til at få svar på deres spørgsmål øjeblikkeligt, og at det er ’lige meget om spørgsmålene bunder i ’flygtig nysgerrighed eller decideret begær’.

Kaitlyn Siragusa fortæller selv, at hun ’trives med at tage chancer og skubber grænser’.

’Frem for alt så prioriterer jeg at være der for mit fantastiske publikum. AI Amouranth er skabt til at tilfredsstille enhver fans behov, og der er tale om en uforglemmelig og altomfattende oplevelse, siger hun.

Det vides ikke, hvad det koster at 'date' AI Amouranth.