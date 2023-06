Børnespil hårdt ramt: 'Det er dybt problematisk'

På mange børneværelser rundt om i landet vil man nok kunne finde en computer.

Det ville nok heller ikke være overraskende, hvis den fra tid til anden bliver brugt til at spille det hyperpopulære Minecraft.

I spillet, hvor man kan bygge i og udforske en verden af blokke, kan man dog også downloade en masse af de såkaldte ’mods’, der egentlig bare er en tilpasset ændring eller tilføjelse til spillet, som privatpersoner oftest står bag.

Der findes for eksempel mods, hvor figurerne erstattes af pokémoner, eller mods, hvor man pludselig er til stede under en zombie-apokalypse.

Men flere af de mest populære mods er lige nu befængt med skadelig malware, som er direkte farlig at downloade.

Det skriver spilmediet Gamerant.

Kan sprede sig til flere computere

Helt specifikt drejer det sig om malware fra tredjeparts-platformene CurseForge og Bukkit, som folk ellers bruger som værktøjer til at downloade mods.

Nedenfor ses et opslag på Twitter fra CurseForge, der advarer om ondsindet software.

Ifølge Leif Jensen, der er chief business officer hos it-sikkerhedsvirksomheden Eset Nordics, så kan det få store konsekvenser for flere computere i hjemmet, hvis først malwaren har fået foden ind.

- Hvis spille-computeren opererer på samme netværk som f.eks. mors eller fars arbejdscomputer, så kan malware nemt sprede sig fra en computer til en anden, og det er dybt problematisk, siger han.

Det kan dog være svært at vide, hvad malwaren helt præcist gør, da det ifølge Leif Jensen er en bred betegnelse.

- Det kan være alt fra et program, som kopierer computerens data og sender den afsted, eller en rekruttering til et botnet, så man ubevidst bliver medskyldig i et DDos-angreb på andre, forklarer Leif Jensen og fortsætter:

- Det kan også være ransomware, hvor filerne på computeren bliver krypteret, og man derfor kan ende med at blive presset til at betale for at få adgang til dem igen.

Det ville være synd at kalde det pænt, men Minecraft fra svenske Mojang Studios er vildt populært blandt børn. Foto: Mojang Studios.

På nuværende tidspunkt arbejder Curseforge og Bukkit på højtryk for at finde ud af, hvilke mods der er påvirket, og hvilke der ikke er.

Derfor anbefales det også, at man slet ikke downloader ekstra indhold til Minecraft, som tingene er lige nu.

