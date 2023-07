'Børnesygdomme' sniger sig frem hos Twitter-konkurrent

Det er ikke uden konsekvenser at slette sin konto, og nu klager brugerne over endnu et problem

Elon Musks Twitter-nedsmelning har fået ivrige Twitter-brugere til at forsøge sig med Metas version 'Threads'.

Over 100 millioner har fundet vej til den nye app, men det har problemerne også.

Først klagede en del brugere over, at det ikke er muligt at slette sin Threads-konto uden også at slette sin profil på Instagram, da Threads er tæt forbundet med både Facebook og Instagram.

Nu klager brugerne over, at man ikke kan tilgå Threads via en webbrowser, som man kan med Twitter, skriver onlinemediet Distractify.

Intet officielt

Hjemmesiden for Threads eksisterer faktisk slet ikke - heller ikke med en henvisning til appen.

Hvis man besøger hjemmesiden threads.com, kommer man ind til en pendant til arbejdsredskabet Slack.

Meta, som står bag Threads, er ikke kommet med en officiel udmelding på området.

Derfor er det hen i det uvisse, om der kommer en webversion, som brugerne ønsker - på samme måde som med Metas andre platforme Facebook og Instagram.

Massiv overvågning

Hvis man er godt tilfreds med Threads-appen og egentlig ikke savner en webbrowser-version, skal man være opmærksom på det med småt.

For hvis man downloader appen, siger man samtidigt ja til massiv overvågning fra Meta. Det er nemlig sådan, grundlæggeren af Facebook, Mark Zuckerberg, tjener penge på dig.

Man giver bl.a. Meta lov til at følge med i, hvor man befinder sig, ens sundhedsoplysninger, søgehistorik og 'sensitiv info'.

Threads er tilgængeligt i USA, Storbritannien og 100 andre lande uden for EU. Threads er endnu ikke kommet til Europa, da der er uvished om, hvorvidt appen er i overensstemmelse med EU-regler.

Meta ejer Threads, Facebook, Instagram og Whatsapp.