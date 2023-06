Bom, skamfutte, knøw: Nu skal din GPS forstå forskellige dialekter

Tjovl, mølle og hivert er ord, der hører hjemme hos nogen, og nu skal taleteknologien også lære dem.

Det oplyser Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet i en pressemeddelelse.

1500 danskere på tværs af køn og alder er inviteret til projektet 'CoRal', hvor de skal indtale oplæsning og samtale med forskellige danske dialekter - lige fra Skagen til Gedser og fra Blåvandshuk til Bornholm.

Open source

De mange forskellige optagelser med dialekter vil være open source til virksomheder og myndigheder.

På den måde vil digitale løsninger såsom en gps, en digital assistent eller en voicebot kunne begå sig bedre, når de hører ord som 'klotte', 'grimmiskovkat' og 'horra' i fremtiden.

'Jeg har altid været overbevist om, at dialekter har stor kulturel værdi for danskerne. Men dette projekt åbner helt nye perspektiver for værdien af vores regionale dialekter.'

'Med over tusind timers tale med dialekter, vil virksomheder og myndigheder få bedre muligheder for at skabe nye løsninger inden for taleteknologi, som bruger det danske sprog, siger digitaliseringsminister Marie Bjerre i pressemeddelelsen.

Det er Alexandra Instituttet, der står bag projektet 'Danish Conversational and Read-aloud Speech Dataset', 'CoRal', sammen flere forskellige samarbejdsparter.

