Brøndby udvider omfattende overvågning af egne fans

Ikke alle skal kunne komme ind på Brøndby Stadion.

Det blev fastslået i 2019, hvor Brøndby IF som den første private virksomhed nogensinde fik tilladelse til at benytte ansigtsgenkendelse til at identificere bestemte personer.

Formålet var at sikre, at karantæneramte fans ikke kunne komme på tribunerne, og nu går fodboldklubben så skridtet videre med overvågningen af egne fans.

Brøndby IF har nemlig anmodet Datatilsynet om også at kunne anvende automatisk ansigtsgenkendelse ved kampe på andre stadioner i Danmark.

Derudover har fodboldklubben anmodet om at 'anvende billeder fra overvågningskameraer på stadion som grundlag for at registrere personer, der overtræder ordensreglementet, i systemet til automatisk ansigtsgenkendelse,’ skriver Datatilsynet på sin hjemmeside.

Brøndby IF har tilladelse til at bruge mobil ansigtsgenkendelse på udebane. Foto: Jens Dresling.

Begrænset betydning for andre fans

Datatilsynet har givet Brøndby lov til at udvide den omfattende overvågning.

Som begrundelse til beslutningen skriver tilsynet, at ’det er Datatilsynets opfattelse, at de forhold, som begrundede, at tilsynet meddelte tilladelse til brugen af automatisk ansigtsgenkendelse som led i adgangskontrol ved indgangene til Brøndby Stadion tilbage i maj 2019, også må anses at gøre sig gældende i forhold til Brøndby IF’s udebanekampe.’

Samtidig vurderer Datatilsynet, at det ikke - eller kun i et meget begrænset omfang – vil få betydning for hjemmeholdets fans, når Brøndby IF bruger mobil ansigtsgenkendelse ved kampe på andre stadions.

Datatilsynet vurderede også, at Brøndby IF kan anvende billeder fra overvågningskameraer på stadion som grundlag for at registrere personer, der overtræder ordensreglementet, i systemet til automatisk ansigtsgenkendelse.

