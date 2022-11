Brugerne flygter fra Twitter efter overtagelse: Her tager de til

Han kom. Han så. Han fyrede flere tusinde ansatte og skaber fortsat en masse palauer.

Ja, de fleste har nok opdaget, at verdens rigeste mand, Elon Musk, har købt det sociale medie Twitter for et kæmpe milliardbeløb.

Med overtagelsen har han samtidig varslet en masse ændringer på vej til Twitter, og de er ikke faldet i lige god jord hos alle.

Men på det relativt ukendte sociale medie Mastodon, klapper de nok i hænderne lige nu.

For siden den 27. oktober har de fået mere end 489.0000 nye brugere, så det samlede antal aktive brugere nu overstiger en million.

Det skriver Eugen Rochko, der er skaberen af Mastadon.

Seks år på bagen

Det er måske ikke så overraskende, at folk efter alt at dømme lige nu valfarter til Mastodon, da det sociale medie og Twitter minder meget om hinanden – både nå det kommer til udseende og funktioner.

På Mastodon kan man lave opslag, de såkaldte 'toots', som andre brugere kan svare på eller dele, præcis som man på Twitter kan lave 'tweets'.

Selvom de færreste herhjemme måske kender Mastodon, har platformen faktisk allerede mere end seks år på bagen.

Elon Musk havde et klart budskab, efter han havde overtaget Twitter. Med en reference til det engelske begreb "let that sink in", havde han taget en håndvask med. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Og så har det sociale medie den 'fordel', at det ikke kan blive opkøbt af en rigmand, da det er decentraliseret, og derfor aldrig kan blive kontrolleret af én virksomhed eller enkeltperson.

Af samme grund er Mastodon også opdelt i forskellige servere, som man kan blive en del af, hvilket vel nok er den største forskel fra Twitter.

- Serverne fungerer, præcis som Gmail og Hotmail fungerer som e-mails. Man kan godt sende mails til hinanden, selvom man bruger forskellige udbydere, ligesom vores servere ikke er adskilte fra hinanden. På den måde kan alle følge og interagere med dem, de vil, i vores globale decentrale sociale netværk, har Eugen Rochko tidligere udtalt.

Selvom Mastodon lige nu har oplevet en tilstrømning af en masse nye brugere, er der stadig lang vej, før de har overgået Twitter, som stadig har mere end 450 millioner daglige brugere.